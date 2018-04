​Un estudi sobre l'efecte socialitzador de la pornografia, premi Francesca Bartrina

L’ Institut Català de les Dones (ICD) i el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) van lliurar aquest dimecres a la tarda, a Torelló, el Premi Francesca Bartrina, que han convocat conjuntament per tercer any consecutiu. El guardó incentiva i premia el millor Treball de Final de Grau (TFG) en estudis de gènere de totes les universitats catalanes, i en aquesta ocasió ha recaigut en el projecte “El fontanero. Estudio sobre el efecto socialitzador de la pornografia”, de Cristina Almirall, Nefeli Forni i Emma Garolera, estudiants del grau en Comunicació Audiovisual de la UVic-UCC.El treball premiat es basa en un experiment social elaborat per les estudiants, que partia de la hipòtesi que les persones reaccionarien d’una manera concreta davant un determinat contingut audiovisual generat per elles mateixes: un curt de ficció titulat El fontanero, el títol i proposta narrativa del qual fa suposar als espectadors que forma part del gènere pornogràfic i no merament il·lustratiu, tal i com és en realitat. El resultat ha estat un documental híbrid, que inclou el curtmetratge en sí i les reaccions durant i després de la seva visualització per part de deu persones, d’edats i sexes diferents, que desconeixien els motius de l’experiment.El seu projecte, escollit d’entre els 27 que es van presentar al concurs, dona peu a reflexionar sobre com les representacions dels mitjans de comunicació tenen un efecte directe en la població i en la formació del seu imaginari col·lectiu. Més concretament, amb el treball les estudiants volien comprovar si la pornografia té un efecte socialitzador que aconsegueix contaminar aquest imaginari. Alhora, a través del documental, pretenien fer qüestionar als espectadors fins a quin punt la pornografia afecta les vides, la sexualitat, l’imaginari i el concepte de gènere de les persones que en són consumidores.L’acte d’aquest dimecres, coorganitzat també per l’Ajuntament de Torelló, formava part del programa d’activitats a l’entorn del Dia de les Dones en aquest municipi. Sota el títol de “Imaginari i Feminisme”, a més del lliurament del premi ha inclòs la projecció del documental elaborat per les guanyadores com a part del treball de final de grau i una reflexió sobre com, des de l’imaginari sexual, es reprodueixen i es poden combatre les desigualtats de gènere.Al premi, dotat amb 1000 euros, hi poden optar alumnes que hagin presentat el seu TFG sobre qualsevol disciplina acadèmica relacionada amb els estudis de gènere a qualsevol universitat catalana, sempre i quant el treball hagi obtingut una qualificació d’excel·lent (9). En aquesta tercera edició s’hi han presentat 27 candidatures. El 2016 el projecte guanyador va ser “«FILM&SODA» de Rosa Maria Arquimbau”, de Marta Terreu Celma de la Universitat Rovira i Virgili (URV) mentre que el 2017 es va endur el premi Aina Gomà, de la Universitat de Barcelona (UB), amb el treball “Qui (s’)ocupa? Repensant el gènere en la lluita pel dret a l’habitatge a Barcelona.El premi Francesca Bartrina s’emmarca en el conveni de col·laboració entre el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVic-UCC i l’ICD per al desenvolupament d’activitats en l’àmbit dels estudis de gènere. Les dues institucions també col·laboren amb un altre guardó: el dels Premis als millors treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat, que distingeix els millors treball sobre la visualització de l’acció social de les dones, la defensa dels drets de les dones o la violència masclista, per implicar i sensibilitzar la joventut en els valors de l’equitat per a dones i homes.El guardó és, a més, un gest d’homenatge i reconeixement a la tasca investigadora de Francesca Bartrina i Martí, especialista en l’obra de Caterina Albert i una referència a Catalunya en els estudis literaris de gènere. Nascuda a Serinyà (Girona), va morir als 45 anys el juny de 2014 després d’una malaltia. Apassionada del seu treball fins a l’últim moment va impartir classes a la Universitat de Vic, on treballava des de 1996 i hi dirigia el llavors anomenat Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona. Doctora en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i directora de la Càtedra Unesco sobre Dones, Desenvolupament i Cultures, va ser editora de la col·lecció “Capsa de Pandora” d’Eumo, autora de nombrosos articles especialitzats sobre traducció i estudis de gènere i codirectora de diverses obres de teatre.