Vic posa en marxa el biciregistre per evitar els robatoris

La primera usuària que registra la seva bicicleta al registre que s'ha posat en marxa aquest dijous a Vic. Foto: ACN

Un aparcament de bicicletes, a Vic. Foto: Josep M. Montaner

L' Ajuntament de Vic ha registrat aquest dijous la primera bicicleta al biciregistre. Es tracta d'un sistema que permet identificar les bicicletes en cas de robatori o de pèrdua i que facilita la seva recuperació. "Volem que la ciutat sigui cada cop amb més cotxes i sigui més fàcil passejar-s'hi amb bicicleta", explicava la regidora de Convivència i Seguretat, Susagna Roura, remarcant que d'aquesta manera es dona més seguretat als usuaris de les bicis.A més, "el retorn és molt més senzill", deia el regidor de Vic Per a Tots, Arnau Martí, apuntant que hi ha altres municipis que en formen part. Amb tot, Vic és el primer d'Osona i de la Catalunya Central. Per això, Martí remarcava que "com més ciutats s'animin a incorporar-se a la base de dades, seran més completes i més fàcil serà trobar les bicicletes". Roura remarcava que, a més de facilitar la identificació i retorn, és "un sistema dissuasori perquè sabran que la bicicleta està registrada".La primera usuària ha estat Jus López. Prèviament va registrar la seva bicicleta per Internet i va fer un pagament de 7 euros per inscriure's. Aquest dijous, ha anat a recollir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Vic un quit identificatiu (en forma d'adhesius i una targeta). A partir d'ara forma part d'una extensa base de dades que hi tenen accés les policies locals i Mossos d'Esquadra per identificar la propietat de les bicis. Precisament, en menys d'un any, li van robar dues bicicletes a López.Tal com explicava Roura, aquest registre sorgeix del Consell de Convivència i Seguretat, d'on va sorgir una campanya -que també comença aquest dijous- sobre els drets i les obligacions dels ciclistes. "Paral·lelament s'està treballant el Pla de Mobilitat i de bicicletes", deia la regidora, apuntant que "es vol incrementar la xarxa i els carrils de bicicletes i es vol millorar el seu accés". Roura situava aquestes actuacions al llarg d'aquest any.En aquest sentit, Martí remarcava que, per exemple, s'han de millorar els aparcaments per tal de millorar la seguretat i potenciar "la mobilitat diària"; "que se sentin més segurs i protegits per la ciutat". Precisament, la moció de proposta va arribar de les mans de Vic Per a Tots El pla de mobilitat apunta que hi ha un 2% de persones a la ciutat que es desplacen per la ciutat. Es preveu que, en el període de 7 anys d'execució del pla, hi hagi un 5% dels veïns que optin per la bicicleta en lloc del cotxe.