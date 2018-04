El Servei Local d'Ocupació del Voltreganès posa en marxa «Kurra’t el curro!»

El Voltreganès ha posat a disposició un número perquè tothom hi pugui accedir en qualsevol moment. Foto: Difucor

Servei Local d’Ocupació del Voltreganès posa en marxa el projecte “Kurra’t el curro” per incentivar l’ocupació juvenil. Es tracta d’un projecte per millorar l’ocupabilitat oferint eines i recursos per trobar feina.Per això es tracten les opcions que tenen quan acaben els estudis, la informació sobre quins programes es fan a Osona relacionats amb la seva ocupació, respostes a dubtes sobre l’àmbit laboral i també, com ser un/a emprenedor/a i autoocupar-se.Una de les novetats del Servei Local d’Ocupació dins d’aquest programa és que podran contactar amb el servei en qualsevol moment fent arribar les seves inquietuds, dubtes, preguntes o quelcom relacionat amb l’ocupació a través del WhatsApp al número 689 434 984, en horari de treball i rebre una resposta al més aviat possible.A banda d’aquest servei, els ajuntaments també ofereixen el servei d’atenció presencial:- Ajuntament de les Masies de Voltregà, els dilluns, de 10 h a 15 h i de 16.30 h a 18.30 h, i els dimarts de 10 h a 15 h.- Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, de dimecres a divendres, de 10 h a 15 h.Precisament aquests ajuntaments enviaran als joves una bosseta per al mòbil, per a facilitar l’accés al servei i perquè la tinguin sempre a mà.