Cinc mossos, a judici per una càrrega contra un jove osonenc a Can Vies

Els cinc agents dels Mossos d'Esquadra acusats, a punt per prendre declaració a l'Audiència de Barcelona. Foto: Aida Morales

Avui un inspector antidisturbis i quatre agents de l'ARRO de @mossos seran jutjats pels greus fets d'aquest video



➡️ Van tenir lloc al 2014 durant les protestes pel desallotjament de Can Vies



➡️ És intolerable que no hagin estat expedientats per Interior pic.twitter.com/BrVk9Dn8bl — IRIDIA (@centre_IRIDIA) 11 d’abril de 2018

Can Vies ha tornat aquest dimecres a judici, i ho ha fet, per primera vegada, en una causa sense detencions ni acusacions creuades entre manifestants i policies. En aquest cas, la secció segona de l'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar l'acusació que van interposar tres joves contra cinc agents dels Mossos d'Esquadra per delictes de lesions i contra la integritat moral. Entre els joves n’hi ha un d’osonenc.El judici va acompanyat d'una gran expectació mediàtica, amb més d'una quinzena de periodistes en una sala especialment petita i un tribunal visiblement dur. Per sobre de tot, unes declaracions contundents i un vídeo que s'ha convertit en la prova fonamental del cas.Segueix el cas a