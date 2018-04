Calldetenes i Manlleu acullen dues obres finalistes del Premi BBVA de Teatre 2018

L'espectacle «Not a moment too soon» és aquest dissabte a Calldetenes

Els propers dissabtes 14 i 28 d'abril, dues de les sis obres finalistes del Premi BBVA de Teatre 2018 , convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb el suport de BBVA CX, arriben a dos teatres d'Osona: Auditori Teatre de Calldetenes i l' Espai Rusiñol del Teatre Centre de Manlleu Escollides entre 80 propostes teatrals provinents de companyies d'arreu del país, Not a moment too soon , de la companyia Thorus Arts i #Lifespoiler, de Flyhard Produccions, seran a Calldetenes i a Manlleu, respectivament. El guardó té com a objectiu donar suport a la creació teatral i a la difusió del teatre professional en qualsevol dels gèneres o estils.L'espectacle guanyador de la 18a edició del Premi BBVA de Teatre serà guardonat amb una gira valorada en 20.000 euros per diverses sales del territori, incloent-hi la participació al Festival Temporada Alta 2018. L'espectacle guanyador es donarà a conèixer en el marc de la Gala Final que tindrà lloc el 14 de maig a la Sala Ramon Montanyà de L'Atlàntida de Vic En el marc de la pròpia gala, l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), que participa també al certamen, concedirà una menció especial a la millor actriu i al millor actor dels espectacles finalistes. Així mateix, es tornarà a fer un reconeixement especial a una trajectòria professional i a una entitat catalana que dediqui els seus esforços al teatre social.