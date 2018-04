Craig Taborn Quartet, Josep-Maria Balanyà i Marco Mezquida seran al 20è Festival de Jazz de Vic

Craig Taborn Quartet, Josep-Maria Balanyà i Marco Mezquida seran al 20è Alhambra Festival Jazz Vic . Mentre que el reconegut pianista nord-americà oferirà l'únic concert a Catalunya, Balanyà estrenarà el seu darrer projecte, el menorquí oferirà una recreació personal i única de la música de Maurice Ravel. Els tres artistes se sumen al cartell on també hi seran Bug, Marc Vernis Trio, Big Band 20è aniversari i Raynald Colom. El festival donarà a conèixer tota la programació el 19 d'abril amb una festa de presentació a la Jazz Cava.

Les entrades anticipades per a aquestes actuacions es posaran a la venda aquest dijous a la web del festival. Nascut l'any 1999 i organitzat per l'associació cultural Vic Bang Jazz Cava, en el seu 20è aniversari el festival tornarà a apostar per la difusió del jazz de nova creació i les tendències actuals de la música improvisada.El festival arrencarà el dijous 3 de maig amb l'improvisador, compositor, director d'orquestres d'improvisació, artista sonor i pintor Josep-Maria Balanyà, que estrenarà el seu últim projecte Groc rabiós. La trajectòria del pianista barceloní resident a Brussel·les, amb més de 40 anys de carrera, 20 discos enregistrats i un catàleg amb més de 140 obres, l'ha dut des de la música clàssica i el jazz fins a especialitzar-se en la improvisació, l'art acústic experimental i la performance, camps en què compta amb un elevat reconeixement internacional.El dissabte 5 de maig, serà el torn del reconegut Craig Taborn Quartet, amb un concert únic a Catalunya. El pianista, organista i compositor nord-americà s'ha convertit en un pilar del reconegut segell de jazz ECM Records. Nascut a Golden Valley (Minnessota, EUA), ha estudiat amb artistes com Marcus Belgrave, Harold Mckinney, Francisco Mora, Rodney Whitaker i Kenny Cox. Fins al moment, Taborn ha enregistrat sis àlbums en grups liderats per ell i ha col·laborat en més de 80 gravacions d'altres músics, com Dave Douglas, Evan Parker, Christian McBride i Dave Holland, entre molts altres. Al festival presentarà el seu nou disc Daylight Ghosts (ECM, 2017), juntament amb músics amb un ampli bagatge artístic: el bateria David King, el clarinetista i saxofonista Chris Speed i el baixista Chris Lightcap.Un altre dels noms que formaran part del cartell és Marco Mezquida, el dissabte 12 de maig. Juntament amb el percussionista Aleix Tobías i el violoncel·lista Martín Meléndez, el versàtil pianista de jazz menorquí, improvisador i compositor proposarà un viatge oníric per l'imaginari musical i personal de Maurice Ravel; un somni a través de la modernitat del seu llegat i l'eclecticisme de les músiques que el van seduir: del classicisme francès als virtuosos romàntics, de l'experimentació amb la música popular a la influencia dels seus contemporanis i l'efervescència del jazz.Aquests concerts se sumen a les activitats que es duran a terme per celebrar el 20è aniversari del festival. El diumenge 6 de maig a l'escenari Alhambra de la plaça del Carbó actuarà BUG, un grup amb denominació d'origen dedicat al jazz fusió; Marc Vernis Trio; Big Band 20è aniversari; i el multi-premiat trompetista Raynald Colom amb el seu últim projecte, Steel. Prèviament, el divendres 27 d'abril, s'inaugurarà l'exposició C.A.P. Jazz, que es podrà veure fins al 20 de maig al Centre d'Arts Contemporànies de Vic. Es tracta d'una mostra dinàmica, en què a més de poder veure els cartells de les anteriors edicions, el visitant podrà participar en diferents proves i treure's el certificat "mèdic" que l'acreditarà com a "apte per al Festival de Jazz".El dijous 19 d'abril, el festival ha organitzat una festa de presentació a La Jazz Cava, que comptarà amb el concert del pianista Ignasi Terraza, que oferirà 'Jazz a les Fosques' al capdavant del seu trio, amb Horacio Fumero al contrabaix i Esteve Pi a la bateria. Es tracta d'un concert singular en què, des de la foscor total i al ritme de la seva música, Terraza proposarà al públic reflexionar i experimentar amb els sentits i emocions. Un jazz que combina tradició i innovació, amb les referències de grans trios com els de Peterson, Jamal, o Garland.