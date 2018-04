​La gamificació educativa centra la jornada del projecte educatiu de Vic

Durant la jornada PEC a Vic, el dissabte passat Foto: Aj. de Vic

La gamificació educativa va ser el fil conductor de la 9a Jornada Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), en què van assistir-hi 130 professionals de l'educació de la ciutat i la comarca, i que va tenir lloc el passat dissabte.

La conferència “Joc i Gamificació com a eines per l’aprenentatge”, a càrrec d’Oriol Ripoll, va exposar i posar en valor els elements del joc com a noves experiències per l’aprenentatge. “Aprendre ho fem jugant”, explicava Ripoll, i afegia que “el joc transforma la manera d’aprendre a l’aula”.Les bases de la gamificació educativa posen a l’alumne al centre, motiven als alumnes que se senten reptats a aprendre, aporten aprenentatges reals i permeten introduir elements narratius a l’aula que funcionen. Per últim, Oriol Ripoll va convidar els assistents a compartir, construir conjuntament i a crear comunitat per millorar les experiències en gamificació educativa als centres educatius.Precisament a Vic hi ha dos exemples de gamificació. D’una banda, “VicInvisible” és un projecte de la Farinera Centre d’Arts Visuals de Vic on es poden descobrir a través d’imatges llocs i moments històrics de la ciutat de Vic; i de l’altra, “Vicus, una ciutat en joc”, es tracta d’una proposta presentada pel Museu Episcopal de Vic, a través del qual l’alumnat de primària i secundària coneixen i treballen l’època medieval.La jornada va continuar amb tres tallers simultanis d’experiències de joc i gamificació a l’educació infantil, primària i secundària. Els assistents, de la mà de docents en actiu especialitzats en l’ús del joc i la gamificació a l’educació, van poder conèixer diferents experiències de gamificació i aprenentatges basat en jocs i després van poder crear i treballar propostes gamificades per portar a terme a l’aula sota l’assessorament dels especialistes.