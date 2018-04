​Taula rodona per parlar sobre la pel·lícula «Life, Animated»

La directora de la Càtedra de Bioètica de la UVic-UCC , Núria Terribas, participa aquest dijous, 12 d’abril, en una taula rodona per reflexionar sobre el documental de Roger Ross Williams Life, Animated. La participació de Terribas tindrà lloc en el cinefòrum que, organitzat per la Càtedra de Bioètica de la UVic-UCC en col·laboració amb el Festival de Cinema American Film Fest. L’afte és a l’ETC de Vic, a les 8 del vespre.La pel·lícula relata la història de l’Owen, un noi amb autisme que recupera la parla quan la seva família descobreix que l’única manera per comunicar-se és a través de les pel·lícules de Disney. El documental reflexiona sobre temes com l’autonomia, la dependència o el bullying i el poder de les pel·lícules i les històries per arribar a la gent.Life, Animated va ser premiada en la tercera edició del Festival de Cinema Independent Nord-Americà, l’any 2016, a Barcelona. El festival fa cinc anys que se celebra i premia els millors projectes culturals del cinema independent dels EUA. La pel·lícula també va estar preseleccionada als Oscars 2016 i va guanyar el premi al millor director de documental al festival de Sundance 2016.