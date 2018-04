Els fets delictius disminueixen un 10,8% a Osona el 2017

Els fets delictius van disminuir un 10,8% a Osona aquest 2017 en comparació l'any anterior, tal com informa la Regió Policial de la Catalunya Central dels Mossos d'Esquadra . A les dades que ha pogut tenir accés, en total s'han conegut 4.624 delictes i se n'han resolt un 28,45% (1.314).Pel que fa a la distribució dels fets penals, encapçalen el rànquing els delictes contra el patrimoni amb un 81,95%. El segueixen, delictes contra les persones (15,18%), contra l'ordre públic (0,8%) i contra la salut pública (0,36%).Pel que fa als delictes contra el patrimoni, se n'han produït 3.788, un 11,93% menys que l'any anterior. La majoria són furts, danys, estafes, robatori amb força a domicili i robatori amb força a l'interior d'un vehicle.Quant als delictes contra les persones també han disminuït, un 4,23%. El 2017 se'n van produir 702. Entre aquests destaquen les lesions, la violència física/psíquica habitual en l'àmbit familiar i les amenaces.Els delictes contra l'ordre públic i contra la salut pública augmenten lleugerament. Pel que fa al primer grup, se n'han produït dos més que l'any anterior (37) i contra la salut pública, un més (17). El principal fet delictiu contra l'ordre públic és atemptat, resistència i desobediència a agents de l'autoritat.La Catalunya Central augmenta, però pocPer regions policials, la Catalunya Central és on han augmentat menys els delictes i faltes (amb un 1,02%). L’encapçala la Metropolitana Barcelona (7,47%), Girona (5,29%), Metropolitana Sud (3,6%), Camp de Tarragona (2,68%) i Metropolitana Nord (1,18%). Per contra, disminueixen a les de Terres de l'Ebre (2,66%), Pirineu Occidental (2,2%) i Ponent (0,7%).