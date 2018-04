Denuncien vandalisme a Vista Alegre després del tall del pont de Can Molas a Manlleu

Han activat l'extintor de seguretat de l'antiga benzinera Foto: Twitter @Vist4_4legre

Actes vandàlics al barri manlleuenc de Vista Alegre després del tall del pont de Can Molas per les obres de remodelació . Així ho denuncia un compte de Twitter dels veïns de la zona que explica que, aquesta setmana, per exemple, han activat l'extinció de seguretat a l'antiga benzinera Movil Ter.