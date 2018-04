⚠️ Avís de superació de llindar d'alerta a la part alta del riu Ter; des d'@emergenciescat es recomana evitar els accessos a la llera del riu en municipis d'#Osona i #ElRipollès #ProteccióCivil pic.twitter.com/BEV08SyH4T — ConsellComarcalOsona (@CCOsona) 11 d’abril de 2018

⚠️Alerta #inuncat. 🚓 S'ha tallat al trànsit la palanca de La Guixa #vic #recomanem precaució a la vora dels rius. — Vic Guàrdia Urbana i Mobilitat (@vic_gurbana) 11 d’abril de 2018

⚠️Alerta #inuncat. 🚓 S'ha tallat al trànsit la palanca de l'antic Camí de Taradell #vic#recomanem precaució a la cita dels rius. — Vic Guàrdia Urbana i Mobilitat (@vic_gurbana) 11 d’abril de 2018

Alerta per la crescuda dels rius. En el cas del Ter, el Departament d’Interior ha enviat un comunicat avisant de la superació del llindar d’alerta per l’elevat cabal. De fet, el cabal del Ter al seu pas Ripoll ha arribat aquest dimecres al matí als 200 metres cúbics per segon com a conseqüència de les pluges de les darreres hores, segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua i Protecció Civil.Aquest és un cabal 28 vegades superior a l'habitual, ja que de mitjana al mes d'abril se situa en els 7 metres cúbics per segon i en els 3 metres cúbics per segon en època de sequera. Segons han explicat fonts de l'ACA, en principi no s'espera que el riu pugui desbordar però sí han remarcat la necessitat d'anar seguint l'evolució del cabal. En canvi, a les zones baixes, Protecció Civil avisa que hi ha possibilitat de desbordament.D'altra banda, Protecció Civil ha emès un avís de superació del llindar d'alerta del Ter (150 metres cúbics per segon) al seu per Osona i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha demanat no acostar-se a l'entorn dels rius i les lleres per la possibilitat de l'augment sobtats del cabal.Per això, recomanen evitar els accessos a la llera, punts baixos, guals i creuaments de riu a nivell de Ripoll, les Llosses, Santa Maria de Besora, Montesquiu, Sora, Sant Quirze de Besora, Orís, Sant Vicenç de Torelló, Torelló, les Masies de Voltregà, Manlleu, Gurb, les Masies de Roda, Roda de Ter, Tavèrnoles, Santa Maria de Corcó i Tavertet.També es demana precaució a la riera del Merlès i els afluents del Ter, Gurri i -el sublafuent- Meder. Des dels cossos locals apunten la palanca de La Guixa i informen del tancament de la palanca de l'antic Camí de Taradell. Santi Puig recull l'augment del Meder al seu pas per Vic.