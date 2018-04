El Centre Tecnològic BETA de la UVic lidera un projecte per reduir l'impacte de les mines abandonades als rius

Trobada del projecte Life DEMINE a Swansea University, el desembre de 2017 Foto: UVic-UCC

Els efluents procedents de mines abandonades poden contenir altes concentracions de metalls pesants o de sals, que es filtren a través del sòl i van a parar als rius, on provoquen un fort impacte en la biodiversitat i funcionament d'aquests ecosistemes. El projecte europeu Life DEMINE té com a principal objectiu reduir l'impacte d'aquests efluents miners a partir de l'aplicació d'un nou tractament que es durà a terme abans que desemboquin al riu. El projecte el lidera i coordina el Centre Tecnològic BETA (Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental i Alimentària) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ).

Un dels espais on es farà una instal·lació del projecte, a Frongoch, Gran Bretanya Foto: UVic-UCC

Life DEMINE compta amb el finançament de la Unió Europea a través del seu programa Life i té un pressupost global de 2.184.632 euros. A més del Centre Tecnològic BETA hi participen quatre socis més: la Universitat de Swansea (Regne Unit), l’empresa especialitzada en tecnologies de tractament d’aigua ELENTEC LTD (Regne Unit), el Centre d’Estudis d’Aigües Subterrànies de Dresden (Alemanya) i el Govern del Principat d’Astúries (Espanya).En territori de la Unió Europea hi ha actualment al voltant de 3.460 instal·lacions de residus miners tancades i abandonades, segons dades de la Comissió Europea. De fet, els residus d’extracció i processament de recursos minerals són uns dels més importants a la UE: la quantitat va ser, el 2014, de 28,1 milions de tones, xifra que suposa gairebé el 30% del total de residus generats a Europa.La investigació va arrencar el juliol passat i s’allargarà fins al 2021. Durant quatre anys es treballarà per demostrar l’efectivitat d’aquest tractament innovador i versàtil, basat en la combinació de tecnologies d’electrocoagulació i membranes, que ja s’utilitzen per separat amb diverses finalitats. Per primer cop es testarà si la seva combinació permet millorar l’eficiència del tractament d’efluents miners, i si el mètode pot ser replicable per a residus procedents de mines de diferents característiques.Amb aquest nou mètode, l’aigua es tractarà inicialment amb un sistema de membranes amb diferents capacitats de filtració i, per tant, de retenció de partícules contaminants. La finalitat del procés és concentrar l’efluent contaminant que posteriorment passarà per un procés d’electrocoagulació on encara s’aconseguirà un grau de concentració superior. De manera global, el sistema permetrà reduir en més d’un 95% el contingut en sals i metalls dels efluents miners, obtenint una aigua tractada que es podrà abocar al riu sense risc per a l’ecosistema, respectant els límits legals establerts per la legislació i garantint un baix impacte ambiental.Actualment s’està treballant en l'optimització del nou procés de tractament d’efluents miners a escala de laboratori per, posteriorment, fer un disseny de la planta pilot que es testarà en ambient real. La instal·lació es provarà primer a Frongoch (Regne Unit), per tractar els efluents generats per una mina de plom i de zinc abandonada, i en segon lloc a Menteroda (Alemanya), per tractar els efluents amb alt contingut de sal procedents d’una mina d’extracció de potassa, també en desús. A mesura que s’obtinguin resultats, la sostenibilitat del nou sistema s’avaluarà mitjançant la tecnologia d’Anàlisi de Cicle de Vida i l’Anàlisi de Cicle de Costos. També es duran a terme diversos experiments per valorar la reducció de l’impacte ecològic que suposa l’aplicació de la nova tecnologia.L’objectiu és demostrar i validar l’èxit de la solució perquè pugui ser fàcilment replicable a qualsevol entorn amb la mateixa problemàtica ambiental. Per exemple, a Catalunya existeixen els casos de les mines de sal i potassa de Cardona, Súria i Sallent, amb entorns greument afectats per aquesta problemàtica i on és urgent trobar una solució eficient. A l’Estat espanyol també existeixen nombrosos casos de mines abandonades, com el cas de les de carbó d’Astúries.Per promoure i incrementar l’impacte del projecte es duran a terme accions de difusió i es desenvoluparà una eina informàtica que permetrà fer un primer càlcul dels beneficis d’aplicar la solució de Life DEMINE per al tractament d’un efluent miner determinat. D’aquesta manera es pretén que qualsevol administració pública o empresa interessada en la tecnologia pugui calcular el rendiment que n’obtindria en eliminar els compostos contaminants i quin seria el seu impacte ambiental i econòmic real.