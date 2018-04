El PSC de Manlleu proposa implementar un bus nocturn connectat amb les zones d'oci de la comarca

Álex López, Marta Moreta i Antoni Poyato, durant la roda de premsa de presentació Foto: Carles Fiter

El PSC de Manlleu presentarà en el proper ple una moció per implementar un servei de bus nocturn que connecti la capital de Ter amb zones d'oci de la comarca, principalment Vic o Torelló. "Creiem que seria interessant tenir un bus nocturn que funcionés els divendres i dissabtes perquè a la carretera, tot i les campanyes de prevenció, hi ha abús d'alcohol", deia la portaveu socialista, Marta Moreta.En aquest sentit, Moreta explicava que hi hauria d'haver uns horaris i es fessin dos o tres viatges. Els socialistes emplacen a l'Ajuntament perquè treballi sobre aquest tema i "faci una prova pilot durant dos mesos i que es pugui consolidar de cara al setembre".A partir d'aquí, el PSC té la intenció de fer extensiva la iniciativa a la resta de municipis. "El PSC ho traslladarà així al Consell Comarcal d'Osona, ja que serà molt més viables si hi col·laboren la resta", deia Moreta, remarcant que "s'iniciï a Manlleu i es vegi la viabilitat del servei". En aquest sentit, la socialista va fer el símil amb el bus nocturn que hi ha al cap de setmana de Carnaval de Terra Endins.La formació també remarca que en l'elaboració del nou POUM cal projectar un espai destinat a l'oci nocturn que sigui de fàcil accés i que eviti els desplaçaments en vehicles, segur i respectuós amb els drets dels veïns. Moreta proposava la zona nord de la ciutat, com la Coromina.La socialista destacava que Manlleu com a capital d'oci nocturn, "havia estat un dels puntals de la comarca i, ara malauradament els nostres joves han de sortir per passar-s'ho bé". En aquest mateix sentit, la moció remarca que Manlleu ha d'afrontar la pèrdua constant de joves amb polítiques actives de formació, d'ocupació, d'habitatge, entre altres.