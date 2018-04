El festival Una Tona de Màgia torna amb una vintena de mags i amplia la durada un dia més

El festival Una Tona de Màgia celebrarà la seva tercera edició els dies 10, 11, 12 i 13 de maig al municipi de Tona i comptarà amb la participació d'una vintena de mags de renom internacional. Com a novetat, aquesta nova edició tindrà un dia més de festival, començarà dijous. Segons ha explicat el director artístic del festival a l'ACN, el mag tonenc Jordi Pota, tant el disseny com la programació van encarats a explicar la història de la màgia i que és un art que va néixer dels rituals ancestrals i ho va fer conjuntament amb altres arts com el teatre. Cada any, un personatge públic apadrina el festival. En aquesta ocasió, s'ha triat l'actor i humorista Pep Plaza "perquè també fa màgia, ell crea personatges que després la gent veu com a reals".

Durant la roda de premsa de presentació. Foto: Una Tona de Màgia

Tona es reivindica com a terra de màgia des de fa tres anys amb la voluntat de situar el festival Una Tona de Màgia dins el mapa com un referent a nivell estatal. En la primera edició, el certamen va reunir una dotzena de mags, l'any passat disset i enguany en seran una vintena. "El festival està creixent i tothom l'està mimant i cuidant perquè així sigui", ha destacat Jordi Pota, el director artístic del certamen.Entre els mags que hi participaran destaca la presència d'Hector Mancha, gran premi mundial de màgia; Mario López, premi mundial de màgia; Dúo Kybalion, primer premi europeu; o Lucas Locus, un malabarista premiat internacionalment. Diumenge, el mag Jorge Blass tancarà les actuacions.La inauguració enguany serà dijous a dos quarts de nou del vespre al Prat Verd amb una exhibició de tir amb arc amb foc per part del tonenc David Garcia, campió del món de tir amb arc. Entre les novetats que acollirà el festival també destaca un itinerari de clown, amb la voluntat d'afegir arts que es considera que tenen afinitat amb la màgica, com també un espectacle amb màscares o un altre amb malabars.Jordi Pota ha reivindicat la màgia com una art escènica equiparable a la dansa o el teatre. Segons el director, el mag, quan puja a l'escenari, és un actor que realitza el paper de mag i que fa servir tècniques teatrals que li permeten fer els trucs de màgia.El director del festival també ha posat l'accent en la màgia com un element que a nivell cognitiu és capaç de ser d'ajuda perquè els infants millorin en aspectes com pot ser parlar en públic o tenir més concentració.

Consulta tota la programació