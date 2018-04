La Fiscalia demana 18 mesos de presó pel jove que va deixar morir una cinquantena d'animals a les Masies de Roda

La Fiscalia de Medi Ambient demana 18 mesos de presó pel jove que va deixar morir una cinquantena d'animals que els Agents Rurals van trobar en una granja a les Masies de Roda. Els fets es remunten al març de l'any passat, quan la Protectora d'Animals d'Osona i l'associació Adro van denunciar la mort per inanició d'una cinquantena de conills, gallines, ovelles, cabres i oques després de setmanes sense que haguessin menjat o begut.L'escrit de la Fiscalia, al qual ha tingut accés l'ACN, també demana quatre anys d'inhabilitació especial a l'home responsable que tenia cura de la granja per a l'exercici de qualsevol professió, ofici o comerç que tingui relació amb animals o amb la seva tinença. El judici, on s'acusa el jove d'un delicte continuat relatiu a la protecció de la fauna, tindrà lloc als jutjats de Vic aquest dijous.Quan es va descobrir el cas, els Agents Rurals van demanar explicacions directament al propietari de la granja. Aquest, però, va explicar als agents, i va confirmar a, que normalment deixava els animals a càrrec d'un parent, però darrerament per problemes familiars no se n'havien pogut ocupar, que és l'home a qui acusa el ministeri fiscal.La Fiscalia el considera responsable d'haver abandonat els animals que hi havia dins la granja i dels quals n'era el responsable, sense proporcionar-los ni aigua ni aliment "sabent que tals condicions provocarien un progressiu deteriorament físic i un greu patiment dels animals fins a la seva mort". La gossa que hi havia a l'entrada, tot i que no va morir, se la va trobar en molt mal estat.