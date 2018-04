Una trentena de persones participen en una ruta per detectar l'estat de la mobilitat a Vic

Participants de la ruta «Mou-te» Foto: Aj. de Vic

El passat dissabte una trentena de persones van participar en l’activitat “Mou-te”, una acció que forma part del procés participatiu per a l'elaboració del Pla de mobilitat Urbana Sostenible(PMUS) de Vic, i que consisteix en portar a terme dues passejades a peu per la ciutat per poder detectar aquells elements que dificulten o faciliten la mobilitat a peu. Tal com explica l’Ajuntament en una nota , els participants, repartits en dos itineraris que sortien de l'Espai ETC i van finalitzar al Centre Cívic de Can Pau Raba, estaven guiats amb un equip de dinamitzadors i una pauta d'observació per analitzar alguns aspectes que condicionen la mobilitat dels vianants.Aquests són, per exemple, l'amplada de les voreres, l'estat del paviment, la senyalització, els passos de vianants, el mobiliari urbà o la percepció de seguretat, entre altres. Segons el consistori, aquesta activitat va resultar molt productiva i es van recollir i fotografiar diversos elements que es tindran en compte en l'elaboració del futur Pla de Mobilitat.Els resultats d'aquesta activitat, conjuntament amb els resultats de l'enquesta que durant diverses setmanes s'ha repartit per la ciutat, seran treballats al Taller participatiu que es farà el proper 19 d'abril a les 7 del vespre a la Sala Coll i Bardolet de l’edifici el Sucre.En aquest taller, s'hi explicaran els resultats de la diagnosi tècnica que ha fet l'equip redactor del Pla de Mobilitat de Vic i s’hi convida a la ciutadania a poder-hi participar per debatre-ho.