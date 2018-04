El Mercat de Música Viva de Vic celebra la 30a edició amb una desena d'activitats amb entitats de la ciutat

Marc Lloret, durant la roda de premsa del MMVV al Casino de Vic Foto: Josep M. Montaner

Anna Erra, durant la roda de premsa del MMVV. Foto: Josep M. Montaner

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) d'enguany està de celebració; arriba a la 30a edició. "És un esdeveniment de país, però sense la participació dels vigatans no hagués estat el mateix", deia Marc Lloret, el director artístic del certamen, apuntant que "la relació amb tots els agents culturals i socials és fonamental"."La celebració d'aquests 30 anys es presenta com una extraordinària ocasió per posar en escena els vincles del Mercat amb el teixit associatiu, entitats, iniciatives i esdeveniments" que precisament enriqueixen aquest certamen. En aquest sentit, doncs, Lloret destacava "la magnífica resposta" en el planejament d'accions conjuntes. Aquests són El Casino de Vic, la Jazz Cava, el Seminari de Vic, el CineClub o la UVic, entre altres.Unes accions que van més enllà. "La relació entre Mercat i ciutat també és emocional", deia el director artístic, remarcant que "molts dels artistes que hi han actuat no coneixen la seva trajectòria sense el Mercat". Lloret ho explicava aquest dimarts al matí durant la roda de premsa envoltat de representants de les entitats i institucions que col·laboren amb el certamen.En aquest mateix sentit, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, remarcava aquest vincle i l'aposta que va fer la ciutat. Així, ha destacat els "vuit consistoris i ser directors" que han representat el certamen i el fet d'aconseguir "ser una aposta internacional i que se'ns posi al mapa d'una manera molt important".Fins al mes de setembre, es podran assistir a una desena d'activitats programades entre el MMVV i les entitats i associacions vigatanes per commemorar aquesta celebració. Aquest dijous comencen els actes a la Universitat de Vic amb un concert de The Zephyr Bones, en el marc de la Festa Major. El 17 de maig, el Casino de Vic i el MMVV han programat un concert de Marc Parrot en acústic per a tots els socis i amics del Casino.L'últim concert de la segona edició d'"El so de les cases" celebrarà els 20 anys de l'Aula Moderna de l'EmVic, els 20 anys del Festival de Jazz de Vic i els 30 anys del MMVV. El concert serà el 3 de juny i anirà a càrrec d'alumnes i exalumnes de l'Escola.En ple estiu, el Seminari de Vic acollirà el concert de Matthew McDaid al Pati de l'Ós el proper 5 de juliol. La música també serà al Festival de Cinema Oriental de Vic , el 21 de juliol, amb un concert d'un grup asiàtic que tancarà el certamen. L'endemà, el 22 de juliol, la Jazz Cava ha programat un concert a la Plaça del Carbó amb l'actuació de l'exguitarrista de Txarango Marcel Làzarà i Julia Arreu.Arribats al setembre, és el torn del Centre d'Arts Contemporànies , que acollirà una instal·lació sonora de l'artista català Vicens Vacca; del Seminari de Vic, amb una exposició dels 30 anys; i del Cineclub que projectarà el documental Ciudadano, un film sobre el moviment de discjòqueis a la Barcelona dels anys 80.El director artístic ha explicat que dos dels concerts de la programació durant els dies de mercat serviran per celebrar l'efemèride; un per als professionals i l'altre pel públic a la plaça Major de Vic. En aquest sentit, ha remarcat que l'aniversari "no hipotecarà el MMVV".Per tant, segons el director, seguirà apostant per l'escena local, la promoció de la contractació i la internacionalització dels artistes catalans, entre altres. El MMVV se celebrarà del 12 al 16 de setembre. Va generar un impacte econòmic per la ciutat de 3,6 milions d'euros, segons les darreres dades publicades sobre el 2016 i es preveu que el 2017 va ser major.