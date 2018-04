L'accés de l'Eix Transversal a Sant Julià de Vilatorta ja apareix al Google Maps

L' accés de l'Eix Transversal (C-25) a Sant Julià de Vilatorta ja apareix al Google Maps. Tal com explica l'Ajuntament del municipi, amb aquesta actualització s'espera que els camions que encara passaven pel mig del poble deixin de fer-ho. Cal destacar que també s'ha reforçat la senyalització al carrer de la Indústria que indica l'accés a l'Eix.L'accés es va obrir el passat setembre de 2016 amb el principal objectiu d'evitar que els vehicles (la majoria de gran tonatge) que volien accedir al polígon industrial la Quintana, ho haguessin de fer per l'accés de Calldetenes i, per tant, passant pel nucli urbà del poble.