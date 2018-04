En marxa la nova zona de pagament al voltant l'Hospital de Vic

Hi ha una cinquantena de places de zona verda Foto: Twitter @vic_gurbana

Aquest dimarts, 10 d'abril, entra en funcionament la nova zona d'aparcament regulat amb control horari de pagament de l'entorn de l'Hospital Universitari de Vic. Aquest nou espai disposa de 50 places regulades com a zona blava i de 103 places regulades com a zona verda.Segons l' Ajuntament de Vic , l'objectiu de la regulació d'aquestes places és augmentar la rotació dels vehicles en aquesta zona i facilitar als residents la possibilitat de trobar aparcament a prop dels seus domicilis. És una zona amb una elevada pressió d'estacionament, havent-se comprovat que els vehicles hi estacionaven durant llargs períodes de temps. Per aquests vehicles, el consistori, recomana que aparquin, de forma gratuïta, a l'aparcament de Sant Miquel Xic, amb unes 160 places, habilitat el maig del 2017 Els vehicles que poden sol·licitar distintiu d'estacionament per a la zona verda han de ser de persones residents i els propietaris i/o socis d'activitats econòmiques dels carrers de Francesc Pla "El Vigatà", de Ramon Sala i Saçala, de Julià Fàbregas, de Josep M. Selva, del Puig dels Jueus, de Santiago Rusiñol i de l'Av. de Sant Bernat Calbó (domicilis o activitats amb nombres imparells).

Consulta més informació per sol·licitar el distintiu