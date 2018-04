​El rector de la UVic-UCC, a la trobada d'universitats amb Torrent

Durant la trobada amb els representants de les universitats. Foto: Parlament de Catalunya

Aquest dilluns, el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent es va reunir amb rectors d'universitats catalanes. Entre aquests, hi havia el rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ( Uvic-UCC ), Jordi Montaña. La reunió es va fer en el marc de trobades per configurar un front democràtic pels drets i les llibertats.A la trobada també hi va assistir els rectors de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix; de Barcelona, Joan Elias; de Girona, Quim Salvi; de Lleida, Roberto Fernández Díaz; de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals; la Ramon Llull, Josep M. Garrell; la Universitat Oberta de Catalunya, Josep A. Planell; la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Torres; la Universitat Internacional de Catalunya, Xavier Gil; la Universitat Abat Oliva CEU, Carlos Pérez del Valle; i amb el delegat del rector de relacions institucionals de la Universitat Rovira i Virgili, Antoni Gonzalez Senmartí.