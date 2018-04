El Mercat Municipal de Manlleu estrena servei de dietista

A partir d'aquest dijous, 12 d'abril, l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Manlleu posa en marxa un nou servei de dietista. És una aposta més del Mercat que des del 2011 vol ser difusor de bones pràctiques culinàries i dietètiques mitjançant l'activitat de cuina que es porta a terme, setmanalment, a l'Aula del Mercat.En aquest sentit, fa un pas més per promoure els bons hàbits alimentaris i el foment d'un estil de vida saludable. El servei "El Mercat et cuida" s'oferirà els dijous a la tarda, de les 3 a 8 a la botigueta del Mercat Municipal, situada al local comercial número 11 (cantonada C/Pintor Guàrdia amb la plaça del Mercat).Aquest servei que complementarà la línia de tallers "Cuina Conscient", on s'aprèn a reconèixer els beneficis dels aliments i es donen consells per fer la compra i organitzar la nevera per reduir el malbaratament alimentari, ofereix un assessorament individual de dietista-nutricionista a càrrec d'un equip multidisciplinari de professionals.