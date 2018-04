Foment només executa un 10% de les inversions urgents a Rodalies

Un tren de mercaderies arribant a l'estació de Vic. Foto: Adrià Costa

El Ministeri de Foment només ha executat un 10% de les inversions urgents que va prometre per a les Rodalies catalanes en el període 2014-2016, segons detalla un informe del Departament de Territori al qual ha tingut accés TV3. En concret, l'administració espanyola es va comprometre amb la catalana a invertir 306 milions d'euros per a obres que el mateix Ministeri considerava prioritàries, tal com ja va avançar Osona.com en la notícia de la presentació dels pressupostos espanyols. Ara, l'informe de Territori rebel·la que només s'han invertit 31,5 milions. Segons les xifres que ha fet públiques la televisió catalana, el 34% del pressupost inicial (104 milions d'euros) es correspon amb obres adjudicades però no acabades. Gairebé un 40% de la inversió està en fase de projecte. I el 24% restant encara està pendent d'assignar-se.Altres dades de l'informe posen de manifest que a les estacions s'hi destinaven 91 milions, i que, ara com ara, poc més de 18 s'han materialitzat en millores del funcionament.Pel que fa a renovació de vies i instal·lacions de seguretat, la inversió no arriba ni a l'1% del pressupostat, segons el mateix informe.