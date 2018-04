Jordi Puntí fa una aproximació «sentimental, analítica i juganera» de Leo Messi en el seu nou llibre

L'escriptor Jordi Puntí ha destacat que el seu llibre Tot Messi (Empúries, 2018), publicat el passat 4 d'abril, vol ser des del principi una aproximació "sentimental, analítica i juganera" sobre l'astre argentí. Puntí explicava divendres passat en la presentació del Tot Messi que el llibre té la voluntat de "reviure els grans moments" que ha deixat el futbolista del Barça, "gairebé com una mena de vacuna pel dia que ja no jugui" i com una "nostàlgia" sobre ell "que els barcelonistes ja comencen anticipar". L'escriptor manlleuenc ha subratllat la figura "polièdrica" de Messi i la felicitat que ha despertat sobretot en una generació en què ell anomena "Harry Potter" on els nens no han deixat de veure Messi com un "personatge de ficció".Tot Messi vol capturar els "grans moments" de Leo Messi i analitza una "mirada polièdrica" sobre el personatge, "reconstruint-lo i deconstruint-lo a través d'aspectes molt diversos com de la seva vida, biografia, la seva manera de jugar, de quan va debutar o de la seva relació amb altres jugadors com Maradona o Ronaldinho", explica l'autor del llibre, que assegura que els barcelonistes "no són gaire conscients" del que estan vivint amb aquest futbolista. "Com no pots anar al camp mentre està jugant Messi?, es pregunta Puntí, que remarca que s'han de "guardar aquests grans moments pel futur" perquè "d'aquí a 3, 4 o 5 anys", diu, Messi ja no jugarà.En aquesta mirada cap al futur, l'escriptor considera que el llibre està "inacabat" perquè, segons explica, Messi, fins que no es retiri dels terrenys de joc, encara es poden esperar moltes coses d'ell. Puntí assenya que hi ha coses que 4 o 5 anys enrere es desconeixien de Messi i explica que l'astre argentí també ha fet una maduració personal, "la seva vida ha canviat, s'ha assentat, té fills". "Potser en aquesta vida quotidiana és on hem de trobar els arguments per esperar, per exemple, que guanyi el pròxim mundial de Rússia amb Argentina", assenyala Puntí, que assegura que encara queden "interrogants" sobre el futbolista. "Aquests interrogants em permeten pensar que el llibre ha de continuar", reitera.En la presentació del seu llibre, l'autor també explicava que hi ha una generació d'aficionats al futbol i al Barça i, en concret, a Messi que només han viscut en l'alegria i en la felicitat, a diferència dels aficionats que tenen més memòria i vida que han viscut fases en què el Barça "no ha guanyat res". Per tant, apunta, hi ha nens que han crescut dins la generació que l'autor anomena "Harry Potter", perquè aquesta sèrie de novel·les fantàstiques i Messi "han nascut pràcticament en el mateix moment en l'imaginari col·lectiu". En aquest sentit, diu Puntí, "hi ha tota una generació que no deixa de veure'l com un personatge de ficció, un personatge que té una vida ideal i que ens provoca una felicitat constant". Però recorda que aquest estat anímic amb Messi desapareixerà i cal estar preparats, apunta, "per quan arribi aquest moment".