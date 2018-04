La Policia Local de Torelló posa dues denúncies en la campanya de control del transport escolar

La campanya coordinada de control i vigilància del Servei Català de Trànsit dedicada al control del transport escolar i de menors i al transport de viatgers, s’ha tancat amb dues denúncies a Torelló. Al llarg dels dies en què s’ha portat a terme la campanya, la policia local ha fet els controls preceptius a 4 vehicles i s’ha denunciat un autocar, per dues infraccions: tenir els extintors caducats i el vidre davanter esquerdat.



La campanya consistia en el control de les condicions tècniques, administratives i del servei d’aquests vehicles, vigilant si disposaven de l’autorització administrativa específica per realitzar el transport escolar, la utilització dels sistemes de seguretat passiva per part dels infants, si es disposa d’una plaça o seient per a cada infant, el compliment de les parades o itineraris fixats, o bé si es viatja sense acompanyant de transport escolar.



També es controlaven els aspectes relacionats amb les condicions del vehicle com l’antiguitat, les prescripcions tècniques d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, així com no disposar del rètol indicatiu de transport escolar, entre d’altres.