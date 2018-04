El carnet Vicjove es renova i aposta pels joves emprenedors

El carnet Vicjove es renova i estrena una nova aplicació per a mòbils. L’app ofereix a joves de 12 a 29 anys un seguit de descomptes, recull propostes i activitats de culturals i esportives, i com a novetat promou els joves que han obert un negoci. El nou format “dona una empenta el comerç jove i els emprenedors de la ciutat”. Així ho explicava el regidor de Joves, Titi Roca, remarcant que d’aquesta manera “es donaran a conèixer nous comerços i s’establiran sinergies amb els joves”.Tal com explicava, la tècnica de Joves, Júlia Almor, la nova aplicació permet buscar els establiments en un mapa de localització, accedir a una categoria de joves emprenedors i alhora veure quines activitats es fan des del Vicjove, entre altres coses. És imprescindible registrar-se per poder accedir finalment als descomptes o activitats que ofereixen els establiments col·laboradors.El carnet Vicjove va néixer l’any 2009 en format físic i estava pensat per apropar els joves a la cultura. Més endavant, es va ampliar la col·laboració d’alguns comerços. I ara, s’han potenciat els comerços joves i en un nou format. Actualment hi ha un total de 3.147 joves que disposen d’aquest carnet que el podran seguir utilitzant en el format de sempre. “L’app conviurà amb la targeta del Vicjove”, va concloure Roca, remarcant que “amb les noves tecnologies es fa un pas més per arribar als joves”.