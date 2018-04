​Les Masies de Voltregà incorpora la mirada de gènere i de les discapacitats en l'urbanisme

Fent una de les «marxes exploratòries» Foto: Aj. de Les Masies de Voltregà

L' Ajuntament de les Masies de Voltregà ha posat en marxa una mesura de govern que té com a objectiu incorporar la mirada de gènere i l'atenció a les persones discapacitades en l'urbanisme del municipi perquè sigui més igualitari i segur. Aquesta proposta parteix del Pla de Mobilitat i del Pla d'Igualtat recentment revisat.Tal com expliquen en una nota de premsa, a partir d'ara, doncs, s'incorpora la perspectiva de gènere a les actuacions urbanístiques i relacionades amb l'espai públic, la mobilitat i l'ecologia. Així, per exemple, en les remodelacions de carrers i places s'introduiran millores perquè siguin més accessibles pels cotxets, cadires de rodes i no tinguin racons foscos i aïllats. La regidora d'Igualtat, Rosa Álvarez, argumenta que "homes i dones no viuen les barreres arquitectòniques de la mateixa manera.Precisament les regidories d'Igualtat i Urbanisme han treballat de forma transversal aportant la perspectiva de gènere en projectes, com la reforma de la plaça dels Països Catalans o d'11 carrers a les zones del Despujol i el Poble Sec. Es realitzen "marxes exploratòries" per avaluar i detectar on cal actuar. "Aquest any 2018 s'invertiran 630.000 euros", ha afegit la Tinent d'alcalde d’Urbanisme, Gemma Sánchez.