Sant Tomàs potencia la teràpia amb robots

L'activitat provoca canvis positius en els usuaris. Foto: Sant Tomàs

Durant el taller de roboteràpia Foto: Sant Tomàs

L'associació Sant Tomàs ha posat en marxa, per segon any consecutiu, l'activitat de roboteràpia amb els seus usuaris. Conduir un robot amb forma d'abella a través d'un circuit perquè faci determinades accions, construir robots amb peces de diferents colors i posar-hi mecanismes perquè es moguin o bé aprendre a controlar un robot lluminós a través d'una tauleta són algunes de les activitats que es poden fer en aquest taller.Tal com explica l'associació en una nota, l'activitat es porta a terme, des de la primera edició, amb l'empresa osonenca Aprentik d'Ausatel Robòtica. Enguany s'ha ampliat també a participants de les Llars Clarella. Les persones residents al Centre Riudeperes i a les Llars Clarella tenen discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut físics o mentals afegits, i reben atenció, suport i acompanyament de forma personalitzada i integral per donar resposta a les seves necessitats i preferències, i així promoure la millora de la seva qualitat de vida.La roboteràpia té com a objectiu que els participants coneguin una eina divertida, amena i atractiva com és la robòtica, que els permet aprendre, entendre i assimilar conceptes d'una manera nova. A més, els genera més interès i capacitat de retenció. Així ho explica Núria Vilamala, tècnica responsable del projecte. Després de l'experiència de l'any passat, explica que "es va constatar un increment de la motivació, l'interès i la curiositat dels participants"."Van aconseguir prestar una atenció continuada en una tasca concreta i van millorar la seva capacitat retentiva, potenciar el treball en grup i per augmentar la complicitat entre els participants i els professionals". Tot plegat es va traduir en una reducció de les alteracions de conducta dels participants.La directora de l'Àrea Residencial i d'Habitatge de Sant Tomàs, Montse Codinachs, explica que la novetat d'aquest any és que "els monitors que ofereixen el taller de roboteràpia són professionals dels serveis residencials i d'habitatge de la nostra entitat, que durant el setembre passat van rebre formació per part d'Aprentik per poder fer aquesta activitat".Si l'any passat es va oferir a un grup de 6 persones, aquest any en poden gaudir 30 persones. Codinachs també ha volgut destacar "que el material per dur a terme la roboteràpia s'ha pogut adquirir gràcies al donatiu d'una família", que ha volgut agrair en nom de Sant Tomàs.