L'exposició itinerant «Escoles d'altres mons» aterra a Prats de Lluçanès

Imatge de l'exposició Foto: Kim Manresa

La Sala Cal Basch de Prats de Lluçanès acull l'exposició fotogràfica " Escoles d’altres mons ", fins al 27 d'abril. La setmana passada es va celebrar la inauguració a Prats, on va participar el diputat d'Educació de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet, a més d'altres autoritats locals. L'alumnat dels centres educatius i la ciutadania en general podran gaudir d'un projecte educatiu de sensibilització vers el dret a l'educació i les desigualtats socials a partir de 50 fotografies del fotoperiodista Kim Manresa.L'exposició és un recurs educatiu proporcionat per la Diputació de Barcelona amb l'objectiu que les escoles i altres entitats socioeducatives disposin d'eines per fomentar l'educació en valors com la solidaritat i el respecte a la diversitat de les persones. Des del 2006, la mostra s'ha exhibit a més de 80 municipis de la demarcació i durant el curs 2017-2018 està previst que visiti un total de 13 municipis més.A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de la solidaritat, les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un viatge a la realitat educativa de diferents indrets del món.