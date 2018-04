Tanquen un parc infantil a Centelles per la presència de la processionària

Un dels altres accessos del parc. Foto: Toni Carrasco

Des del passat dijous 5 d'abril la zona de jocs infantil del parc públic del Pla del Mestre de Centelles està tancada davant la presència de processionària als pins del mateix espai. Aquest és un dels parcs més grans, més concorreguts, més cèntrics i més utilitzat per la mainada del municipi.Com a mesura de precaució l' Ajuntament ha tancat tota la zona i els tres accessos. L'espai ja està delimitat per una tanca perimetral de fusta. El consistori ha fet públic que ja s'està treballant per eliminar les bosses i evitar així la presència d'aquest insecte.Les recomanacions per a tots els potencials usuaris de la zona afectada es concreten sobretot a no entrar, ja que des de principis de mes és probable i possible trobar fileres de processionària que baixen a terra per enterrar-se. Els pèls urticants de les erugues poden causar irritació a la pell i als ulls i són particularment perillosos per als animals de companyia que poden ingerir-los.Quan les erugues es desplacen expulsen els pèls esmentar i aquests també es dispersen amb el vent. En cas de trobar una filera d'erugues es recomana romandre a certa distància, sobretot si fa vent i es va en companyia d'infants, el millor és no tocar-la.