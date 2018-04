El Petit de Cal Eril i Max Meser, noves confirmacions del festival Cantilafont

Noves confirmacions al festival Cantilafont . L’organització del Festival d'Arts del Lluçanès ha anunciat aquesta setmana que El Petit de Cal Eril i el català-holandès Max Meser formaran part del cartell de la sisena edició. Meser presentarà “Pictures” (2017), mentre que el grup liderat per Joan Pons presentarà amb △, una triologia d’EP’s. El cartell d’enguany l’encapçala Mishima.El certamen se celebrarà el proper 14 de juliol a Sant Boi de Lluçanès, el sisè poble que acull el festival. De fet, cada any se celebra en un espai per descobrir el territori. El certamen ofereix una proposta musical, d'arts escèniques i gastronomia de proximitat, apropant nous llenguatges entre artistes consolidats i projectes emergents, a nivell nacional i internacional. Els detalls del cartell s'aniran anunciant en els següents mesos.