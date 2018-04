La Càtedra de l’Aigua convoca els ajuts per a treballs de recerca de Batxillerat sobre el patrimoni de les Guilleries

Les guanyadores de la primera edició Foto: UVic-UCC

La Càtedra de l’Aigua , Natura i Benestar, impulsada conjuntament per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) ha convocat la segona edició dels ajuts a treballs de recerca de Batxillerat. En total s’atorgaran dos ajuts a projectes centrats en l’estudi del patrimoni natural i cultural de les Guilleries i, més específicament, de temàtiques relacionades amb l’aigua i la naturalesa.Els participants tenen temps de l’1 al 30 d’abril per presentar el seu projecte de recerca i els treballs guanyadors es faran públics pel maig. Un cop concedits els ajuts, els estudiants becats tindran tot un curs per desenvolupar el projecte, sota la tutorització de personal docent i investigador de la UVic-UCC i de la UdG. Les beques tenen, a més, una dotació econòmica de 550€, que els premiats rebran al finalitzar i presentar els resultats del treball.Els premis tenen l’objectiu de despertar i potenciar les vocacions investigadores. S’hi poden presentar alumnes que estiguin cursant els seus estudis de batxillerat a qualsevol centre d’Educació Secundària, i que vulguin orientar el seu projecte de recerca en línies de treball de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar i en el seu àmbit territorial. Les bases de la convocatòria es poden consultar al web de la Càtedra de l’Aigua, on també es poden presentar les candidatures.Coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, el 22 de març es van lliurar els premis a les dues estudiants becades en la primera edició del concurs, corresponent a l’any 2017, que ja havien acabat i presentat els seus treballs. Un dels premis va ser per a Anna Molist Rossell, de l’IES Montsoriu d’Arbúcies, que va fer un treball sobre l’estudi del consum d’aigua en aquesta població a partir de les preferències econòmiques, ecològiques i qualitatives. El projecte el va tutoritzar el doctor Josep Mas, del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona (UdG). L'altre premi va correspondre a Clàudia Parareda Algilaga, de l’IES Antoni Busquets i Punset, de Sant Hilari Sacalm, que va fer un treball sobre el turisme rural en aquest municipi, tutoritzat pel doctor Francesc Miralpeix, del Departament d’Història i Història de l’Art de la UdG.L’entrega de premis va tenir lloc a la Sala Noble de l’Ajuntament de Sant Hilari, en un acte organitzat conjuntament per la Càtedra, l’Ajuntament i el Museu de les Guilleries, que també va incloure una xerrada sobre plantes medicinals de la zona a càrrec de Santi Jàvega, l’Herbolari de Sau. Hi van participar l’alcalde de Sant Hilari, Joan Ramon Veciana, la regidora d’Educació, Susana Vilar, i els dos codirectors de la Càtedra de l’Aigua, Anna Menció i Lluís Benejam.

