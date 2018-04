El Collsacabra obre la convocatòria del concurs internacional de fotografia

En marxa la convocatòria de la segona edició del " Collsacabra, concurs internacional de fotografia ". Com a novetat, a més de l'ajuntament de l'Esquirol com a organitzador, també hi participen Tavertet i Rupit i Pruit. Precisament és en aquests municipis d'on s'han de fer les fotografies aspirants als premis.D'altra banda, també s'amplien les categories. Es passa de quatre a cinc i totes compten amb un premi de 500 euros. Aquestes són Paisatges, Flora i fauna, Gent de la Terra (Retrats i activitats humanes), Patrimoni i arquitectura i, dins la nova categoria Internacional: Llibertat d'expressió. Precisament, aquesta darrera secció és l'única en la qual les fotografies no han d'estar preses en tres dels municipis.Les fotografies es podran lliurar per via telemàtica a [email protected] fins al dia 16 de setembre a les 23:59h. Les 50 obres finalistes es podran veure exposades per primer cop a L'Esquirol durant els actes del Collsacabra Viu 2018 que se celebrarà a l'octubre. El dia 20 d'aquest mes es farà públic el veredicte del jurat. Posteriorment, l'exposició serà itinerant per altres municipis del Collsacabra. El concurs compta amb la col·laboració del Grup Fotogràfic Cabrerès i és puntuable per la lliga de la Federació Catalana de Fotografia (FCF).

Consulta les bases