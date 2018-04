​Manlleu publica una diagnosi de l'Economia Social i Solidària del municipi i comarca

L' Oficina de Promoció Econòmica (OPE) de Manlleu ha publicat un informe amb l'objectiu de localitzar les iniciatives d'Economia Social i Solidària del territori, fer-ne un diagnòstic socioeconòmic, i detectar les necessitats i oportunitats que poden tenir en les seves cadenes de valor empresarial. L'Ajuntament de Manlleu impulsa una prova pilot per fer un diagnòstic de l'ESS de Manlleu i la comarca d'Osona, amb l'ajuda del SOC.L'informe resultant consta de diverses parts. Per una banda els apartats de metodologia i abast detallen el procediment metodològic seguit i la seva relació amb altres eines de mesura existents, com el Balanç Social o el PAM A PAM. Per altra banda els apartats d'idees claus i conclusions poden ser de molta utilitat tant per a les iniciatives com per a les administracions de la comarca a l'hora de definir propers passos d'impuls empresarial i/o de l'ESS al territori.El diagnòstic es presenta en forma de prova pilot en el sentit d'ésser una primera aproximació pràctica de mesura, amb un abast final limitat. És a dir, s'han reportat totes les dades de 20 iniciatives amb una aplicació específica. En aquest sentit s'ha constatat que, per obtenir una participació major en les enquestes per part de les iniciatives empresarials, és imprescindible que el personal tècnic de cada municipi s'impliqui activament donant suport en la facilitació de dades a través de l'aplicació virtual.Properament es donarà a conèixer a les iniciatives participants com es pretén donar continuïtat a l'estudi de diagnòstic, tot i que probablement tindrà relació amb el desenvolupament d'un catàleg virtual d'organitzacions i serveis de foment del consum responsable, en col·laboració amb la XES i Opcions.

Consulta l'informe i l'altra documentació de l'OPE