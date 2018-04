Lamela demana s'investigui el cap dels Agents Rurals, Marc Costa

La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha demanat a un jutge de Barcelona que investigui l'actual director general dels Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, Marc Costa Trachsel, de Sant Julià de Vilatorta, en la causa sobre el procés independentista.



Així ho plasma la jutgessa en l'acte segons el qual processa l'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero per delicte d'organització criminal i dos delictes de sedició pels fets relacionats amb els disturbis del 20 i 21 de setembre davant la Conselleria d'Economia a Barcelona i l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.



La magistrada demana que es dedueixi testimoniatge d'un informe policial de la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona amb data del 21 de març de 2018 i que es remeti aquesta documentació al Jutjat d'Instrucció Degà de Barcelona "per si els fets que s'hi denuncien poguessin ser constitutius de delicte en relació a Marc Costa".



No obstant això, Lamela no aclareix els possibles delictes que hauria comès el director general dels Agents Rurals de la Generalitat, d'acord amb l'acte en el qual també proposa jutjar pels delictes d'organització criminal i sedició a l'exdirector dels Mossos Pere Soler i a l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat César Puig, a més de la intendent Teresa Laplana, aquesta última per sedició.



"Consciència tranquil·la"



Costa va explicar, en una piulada, que es va assabentar de la investigació a través de la premsa. "Consciència tranquil·la i molt agraït per les mostres rebudes d'afecte i de suport", va remarcar el director general dels Agents Rurals.