La plaça de Vic acull la 12a edició de la Fira Slot Clàssic

La Fira Slot Clàssic de Vic torna un any més a la plaça Major de Vic. Aquest diumenge, 8 d'abril, a sota les voltes s'hi podran veure més de 50 expositors, tan de vehicles actuals com clàssics. La mostra estarà oberta de les 9 del matí a les 2 del migdia.Es tracta d'una fira ja consolidada com a punt de trobada per a tots els aficionats a l'slot clàssic i una referència obligada per a tots els col·leccionistes d'aquest àmbit. S'hi poden trobar vehicles d'exposició, però també en venda, per a tots els amants del motor que venen d'arreu de l'Estat. Enguany, per exemple, hi haurà representació d'expositors deFrança.Com en altres ocasions, es faran diversos sortejos per a tots els visitants i es posarà a la venda un cotxe commemoratiu de la fira patrocinat per l'Associació d'Amics de l'Escalèxtric d'Osona i U32. La fira està organitzada per l'Ajuntament de Vic amb la col·laboració dels Amics de l'Escalextric d'Osona (AEO Sport) i els Amics dels Clàssics d'Osona (ACO).