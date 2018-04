Tona dona la benvinguda a la primavera amb la festa dels Tonis aquest diumenge, 8 d’abril. El tradicional esmorzar per als participants donarà el tret de sortida a les 9 del matí a l’esplanada de “La Canal”.A partir de les 11 es concentraran els carros i cavalleries en aquesta esplanada per començar, mitja hora després, la sortida dels abanderats. Al voltant de la 1 del migdia, hi haurà la benedicció del passant al xamfrà dels carrers Barcelona i del Call.

