Sant Julià de Vilatorta acull el 41è Aplec Caramellaire aquest diumenge

Sant Julià de Vilatorta acull aquest diumenge, 8 d'abril, el 41è Aplec Caramellaire . Com cada any, hi participaran colles d'arreu del país i de la Catalunya Nord, amb un repertori ampli i variat de caramelles. L'acte es farà al Saló Catalunya, davant la previsió meteorològica que anuncia pluges.La jornada compta amb la participació de la Coral L'Alzinar, de Masquefa; la Societat Coral el Penedès, de Vilafranca del Penedès; la Societat Coral Intimitat, de Gelida; Caramelles de Begues; Coral Solstici, de Perpinyà; Coral Cants i Rialles i Caramelles del Roser, de Sant Julià de Vilatorta.S'interpretaran peces com ara "A Montserrat", "La dansa de Castellterçol", "Cant del poble", "Un cant festiu" i "Tossa bonica", entre altres. Des de l'any 2016 l'Aplec Caramellaire de Sant Julià de Vilatorta compta amb l'especial col·laboració i implicació de la Federació de Cors de Clavé i del seu president, Josep Cruells i a la junta de l'entitat, que facilita el contacte i les gestions amb les corals.La joia de la Pasqua de resurrecció, la primavera, el galanteig, les flors, els ocells, el despertar de la natura... són temes recurrents en moltes composicions de caramelles. D'aquests elements, enguany s'ha escollit unes caderneres com a imatge de l'aplec. A més de ser reproduït en els cartells, la portada del llibret i en els plats de ceràmica commemoratius, aquest leitmotiv també serà present a la plaça Major com a espai escènic de la trobada.

