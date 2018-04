​Front comú per dissuadir els robatoris amb càmeres a Sant Julià, Folgueroles i Calldetenes

Els Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles i Calldetenes instal·laran càmeres per dissuadir els robatoris. Amb aquest sistema es registraran les matrícules per frenar els robatoris a la zona. Els tres consistoris fan front comú després de l'onada de robatoris dels darrers mesos. "Com Ajuntament estem molt preocupats i hem tingut una onada de robatoris molt important", explica l'alcalde Joan Carles Rodríguez.



Sant Julià ha estat el municipi més afectat. Es van fer activitats de conscienciació ciutadana o es va modificar els horaris dels vigilants per millorar la seguretat. "Havíem de fer un pas més", diu Rodríguez, remarcant que "aquests mètodes han ajudat, però les víctimes d'aquests robatoris tenien una inseguretat".



De fet Sant Julià és el municipi que més punts de videovigilància tindrà. S'instal·laran càmeres en els tres principals accessos al poble: a la BV-5201, a la Font d'en Titus; al nou accés de l'Eix Transversal; i a l'antiga carretera de Sant Hilari Sacalm. Les càmeres estaran operatives en un termini d'entre 3 i 4 mesos.



Les càmeres estaran enfocades a la carretera i emmagatzemant les matrícules dels cotxes. Si se’n detecta alguna de fitxada avisarà automàticament als Mossos. A les dades recopilades només hi podran accedir funcionaris autoritzats i la policia catalana. A hores d’ara, estan pendents de l’autorització de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya, que depèn del Departament d’Interior.



Una càmera més a Folgueroles i a Calldetenes



Aquesta proposta no és nova, "la primera vegada que se'n va parlar" va ser fa un any aproximadament. L'onada de robatoris "ho ha precipitat", conclou Rodríguez. "És una problemàtica compartida de tots els municipis", explica l'alcalde de Folgueroles, Carles Baronet. En aquest sentit, remarca doncs, es va fer una compra i contractació mancomunada per obtenir la millor solució i producte a un bon preu. La càmera a Folgueroles s'instal·larà a la primera rotonda d'entrada al municipi, on hi ha una gran mà de vímet. Una opció que també "cobreix l'entrada de Sant Julià". Baronet apunta que si la mesura funciona, ampliaran la instal·lació a la carretera de Tavèrnoles, un altre accés al municipi.



Per la seva banda, l'alcalde de Calldetenes, Marc Verdaguer, apunta tot i que no han tingut "l'alt nombre de robatoris" com Folgueroles o Sant Julià, és una tendència que s'anirà implantant. Verdaguer veu amb bons ulls aquest "sistema informatitzat que estarà connectat amb els Mossos d'Esquadra". A Calldetenes la càmera s'instal·larà en el tram de sortida a l'Eix Transversal. A partir d'aquí, "volem veure com funciona" i més endavant no es descarta posar-ne més al municipi.