Posen en marxa una aplicació per a mòbils per donar a conèixer la Ruta del Ter

Un mòbil amb l'aplicació de la Ruta del Ter i, de fons, el riu al seu pas per Sant Julià de Ramis Foto: ACN

Les autoritats que han presentat l'aplicació de la Ruta del Ter Foto: ACN

El Consorci del Ter ha posat en marxa una aplicació per a mòbils per potenciar les rutes a l'entorn del riu ja sigui a peu o en bicicleta. Els senders que ressegueixen el curs fluvial sumen més 208 quilòmetres de recorregut i passen per cinc comarques diferents des del naixement a Ulldeter (Ripollès) fins a la desembocadura a l'Estartit (Baix Empordà). L'eina vol ser una guia virtual en els diferents trams de la Ruta del Ter amb informació d'utilitat per a l'usuari, com ara on menjar, dormir i indrets a visitar. Un dels avantatges de l'aplicació, desenvolupada per Natura Local, és que permet descarregar els continguts prèviament per tal de poder usar-la encara que no es tingui cobertura. El president del Consorci, Joaquim Roca, ha subratllat que l'ens seguirà treballant en la millora d'alguns trams de la ruta.La Ruta del Ter compta des d'aquest dijous amb un guia virtual per a mòbils i tauletes que permet consultar els trams que hi ha al llarg del 208 quilòmetres de ruta. Està inclosa en l'aplicació Natura Local, una plataforma ja existent que promociona el patrimoni natural i cultural dels diferents municipis de Catalunya que en formen part.Aquesta ruta ressegueix el riu per tota la seva orografia, des que neix a Ulldeter, al Ripollès, fins que desemboca al mar a l'Estartit, al Baix Empordà. El traçat passa per cinc comarques diferents i l'aplicació proposa fer la ruta a peu en deu etapes o bé en bicicleta, en quatre.El soci fundador de Natura Local, Toribio Yun, ha detallat que els usuaris es poden descarregar prèviament el tram concret de la ruta que més els interessi al seu mòbil. D'aquesta manera, no es gasten dades mòbils ni s'ha de patir per la cobertura mentre s'està fent servir. Yun ha detallat que l'objectiu que tenen com a Natura Local és "promocionar una comunitat d'usuaris" vinculada al patrimoni natural i cultural del territori. Des dels seus inicis i fins a l'octubre de l'any passat, es van fer més de 42.000 descàrregues als sistemes iOS i Android. L'aplicació inclou 3.100 quilòmetres d'itineraris autoguiats. Des de la pàgina web de la Ruta del Ter, a la portada, s'ha creat un banner específic, on es pot anar a la pàgina de Natura Local per descarregar l’aplicació.El Consorci del Ter vol que l'aplicació serveixi per posar en valor el riu i els municipis per on passa. "Hi hem involucrat tots els actius turístics i gastronòmics que hi ha al voltant del riu Ter", ha subratllat el seu president, Joaquim Roca.D'aquesta manera, quan un usuari es baixa el traçat d'una etapa també hi troba informació de llocs on dormir, on menjar i espais d'interès per visitar. A més, com que Natura Local ja tenia informació prèvia incorporada, es poden fer rutes complementàries de llocs com Ribes de Freser o Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), Gurb i Roda de Ter, Susqueda i Amer (Selva), Sant Gregori i Sant Julià de Ramis (Gironès) i Torroella de Montgrí (Baix Empordà), entre d'altres.Roca ha destacat els esforços que el Consorci està fent a la Ruta de Ter per evitar els trams de carretera i millorar la seguretat viària. Tot i que no ha entrat en detall, el president ha explicat que per aquest any també estan previstes actuacions per "acostar" el traçat a la natura.Els visitants que facin aquests dies la Ruta del Ter veuran que el riu té un cabal abundant, gràcies a les pluges i al desglaç de la neu a muntanya. Així s'ha pogut comprovar aquest dijous, durant la presentació de l'aplicació a Sant Julià de Ramis (Gironès). El seu alcalde, Marc Puigtió, ha defensat que les noves tecnologies són una oportunitat per donar a conèixer els municipis. Aquest poble també incorporarà dues rutes més a l'aplicació de Natura Local. Una d'aquestes surt de l'Ajuntament i va fins als Sants Metges mentre que l'altra arriba fins al Golf Girona. "Descobriran llocs preciosos on la gent no ha estat mai", assegura Puigtió.