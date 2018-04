​La passera dels Hostalets de Balenyà que no porta enlloc, de moment

Falta urbanitzar les entrades i sortides de la passera; ja que hi ha un gran desnivell Foto: Toni Carrasco

La passera inacabada a Balenyà Foto: Toni Carrasco

Fa aproximadament un mes que es va instal·lar una nova passera de vianants al carrer Major dels Hostalets de Balenyà. Passa per sobre de la línia de Renfe de l'R3 i l'objectiu és facilitar el pas dels vianants i sobretot dels cotxets, de les cadires de rodes i també dels carrets de la compra.Tot i això, es dona la circumstància que encara roman tancada al pas dels habitants, ja que s'ha d'urbanitzar tot l'entorn per evitar els desnivells existents entre aquest nou pont i els nivells del carrer. Un cop muntat es van adonar que per respectar les alçades de Renfe, la passera quedava més elevada del previst en uns 50 centímetres com a mínim.En el seu moment el consistori dels Hostalets ja va demanar els permisos pertinents a Adif, que es va concedir dins el termini dels sis mesos, i sobretot respectant les alçades màximes i mínimes entre el nivell del raïl, la catenària i el pont.La nova passera es va muntar entre el 2 i 3 de març, amb una grua de dimensions considerables, i va tenir un cost d'uns 50.000 euros. La nova passera té una llargada de 12 metres, és totalment metàl·lica i té un pes de quatre tones. Segons els veïns de la zona, no s'ha tingut en compte ni l'estètica ni els materials emprats perquè visualment no està integrada a l'entorn.Ara ja fa un mes que està tancada al pas dels vilatans i s'espera que abans de dos mesos ja si pugui passar, un cop s'hagi urbanitzat, anivellat i alçat l'entorn de la passera pel cantó del carrer Major i l'encreuament amb el carrer Barcelona. Segons fonts properes a l'ajuntament caldrà fer un pas elevat pels cotxes just davant de la passera en la banda del carrer Barcelona per evitar el desnivell necessari que provoca la nova passera.Els dies posteriors a la seva instal·lació, i amb la disminució de la visibilitat al carrer Barcelona amb el carrer Major, es van produir com a mínim dos petits accidents en saltar un "Cedeix el pas". A causa d'això i provisionalment s'han muntat en aquest encreuament molt transitat, amb noves senyals d'stops.