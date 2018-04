Eva Garcia, de l’Asociación Mi Tierra y El Sur, Antonio Higueruelo, el president de l’associació, el regidor de Fires i Mercats, Benjamí Dòniga, i Adela Sánchez, membre de l’associació Foto: OFIM

Vic celebrarà una nova edició de la Feria de Abril el proper dissabte 14 d’abril. La primera edició es va celebrar el 2010 i fins a dia d'avui, se n'han celebrat "dues o tres edicions", explica el regidor de Fires i Mercats, Benjamí Dòniga.És per això que des de l'Ajuntament de Vic es vol donar un impuls a aquesta fira i que la nova entitat Asociación Cultural Mi Tierra y el Sur, creada recentment, l'acabi coordinant. Tal com explicava Dòniga, en la roda de premsa, és una “aposta per no perdre les tradicions i per la convivència entre la cultura catalana i la cultura del sud”.El seu president de la nova associació, Antonio Higueruelo, afirmava que “som nous, però tenim les portes obertes a tothom”. Per la seva part, Eva Garcia, representant de l’associació, explicava que durant tota la tarda i la nit s’aniran combinant actuacions de ball amb actuacions de diversos cantants, i també es faran sortejos, gràcies a les col·laboracions de diverses empreses. Adela Sánchez, de la mateixa associació, afegia que compten amb la participació de formacions de ball de Manlleu, Torelló, Tona i Vic.La Feria es farà a l’interior del recinte firal d’El Sucre on es muntaran diverses “casetas”, que tindran un format obert. El regidor remarcava a la “caseta” conjunta entre l’Ajuntament i l’associació hi haurà “l’activitat estrella”. Es tracta d’una degustació gratuïta de tall de pernil ibèric, gràcies a la col·laboració del Racó de l’Ibèric. La Feria de Abril començarà a les 3 de la tarda i acabarà a les 12 de la nit. L’entrada costarà 2 euros i a dins hi haurà un servei de bar.