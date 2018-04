Èxit rotund de la quarta edició de la Santa Tapa de Vic Comerç

La imatge guanyadora del concurs Foto: Vic Comerç

La Santa Tapa, la ruta de tapes que es va celebrar el passat dijous sant va ser tot un èxit de públic i de tapes fetes. En la ruta gastronòmica organitzada per Vic Comerç , hi van participar 12 bars i restaurants ubicats majoritàriament al Casc Antic i un al barri del Remei. Aquests són La Taverna del Call Norton Bar Vic , Hamburgueseria 80, 80's Spirit Cada un d'aquests establiments va crear una tapa per a l'ocasió amb noms de referències bíbliques: El Jardí de Getsemaní, Caneló del pecat, El sacrifici del Pop, Judes, l'Amagatall de Maria Magdalena, Sant Pateste Ceviche, entre d'altres. El preu de la tapa era de 3,5 euros com els Tapajous, que enguany s'integrava per primer cop amb la Santa Tapa. Els restaurants van decorar els seus locals i plats amb temàtiques religioses. Es van repartir unes 1.800 tapes.Durant la jornada es va fer un concurs d'Instagram amb el haghstag #santatapa2018 amb la millor fotografia. El guanyador d'un sopar per a dues persones al restaurant que vulgui és en Pau Gómez, de 19 anys i de a Tavèrnoles. La fotografia és feta al Vicfood.Els restauradors consideren que ha estat la millor de les edicions de la Santa Tapa. De fet, en alguns dels establiments es van acabar les racions i van haver de crear una nova tapa. Vic Comerç es mostra molt satisfet d'aquesta acció i li veu continuïtat. També considera un encert haver-la integrat dins els Tapajous, una ruta que aquest any estarà dotada de temàtiques gastronòmiques durant cada mes de l'any.