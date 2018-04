Incendi en una fàbrica de fusta a Vic

L'incendi a la nau de Malloles Foto: Aj. de Vic

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han extingit un foc aquest matí en una fàbrica del polígon de Malloles de Vic. Tal com explica el cos, es tracta d'una empresa que fabrica prestatges de fustes. Resulta que s'ha cremat un prestatge molt gran d'una banda de la nau i també ha afectat una part del sostre, un lluernari de fibra.El fet que fos una empresa del sector de la fusta, hi han enviat un total de 18 dotacions per les probabilitats de creixement de l'incendi. Finalment, s'han quedat a extingir el foc 11 dotacions. Com que l'incendi s'ha produït a primera hora del matí, no hi havia cap treballador a la nau i, per tant, no hi ha hagut ferits.