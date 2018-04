El ple de Vic dona suport als presos polítics i als exiliats amb un record melancòlic per Marta Rovira

Jaume Colomer i Josep M. Diéguez, durant el ple de Vic Foto: Josep M. Montaner



El ple d'aquest dimecres va estar marcat per les mocions que demanaven la llibertat dels presos polítics, el retorn de l'exili i de defensa a la llibertat d'expressió amb el cas Valtònyc. Va ser un plenari trist. Així ho deien molts regidors mentre lamentaven l' exili de la vigatana i secretària general d'ERC Marta Rovira . Una tristor que es podia respirar en l'ambient i sobretot en les cares dels seus companys de partit i amics. De fet, el silenci de Joan Ballana i Maria Balasch, els primers de la formació, va evidenciar aquesta malenconia.Aquest malestar es va traslladar en l'aprovació de la moció per l'alliberament de presos polític, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol, que van subscriure la majoria dels partits del consistori vigatà. "La situació que estem vivint és dramàtica", deia el primer tinent d'alcalde, Josep Arimany, després de l'empresonament del passat divendres 23 de març de cinc dels consellers i l'exili de Rovira. "És una situació que vulnera els drets civils, polítics i humans més bàsics" i per això, va demanar l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la garantia dels seus drets. En la moció també hi van afegir l'acostament dels presos."El nostre país hi ha hagut de manera massa habitual persones preses i exiliades", deia Josep M. Diéguez (ERC), després de llegir les vivències de Cassandra Mestre a l'exili. "Ens pensàvem que serien històries impossibles de repetir", explicava el regidor, lamentant els fets dels darrers dies. El regidor republicà va agrair al plenari i a l a ciutat de Vic tot el suport per Marta Rovira , "una conciutadana obligada a marxar de casa nostra". Entre empresonats i exiliats; "tots 16 ens segueixen representant a nosaltres i a la nostra causa; moltes gràcies", va concloure.Des de Capgirem Vic, Marc Barnolas, va reiterar el seu suport als companys d'Esquerra. Va criticar la "deriva antidemocràtica" i la necessitat de resistir junts. "Cal que aprovem mocions com aquestes, però la mare dels ous és que no ens tremolin les mans a l'hora de fer la truita", va dir, recordant el missatge del seu company Joan Coma. Barnolas va remarcar la importància de l'estratègia d'internacionalitació del cas català i el poder del poble. "Us volem a casa i no pararem fins a aconseguir-ho", va sentenciar.Per la seva banda, el regidor de Vic Per a Tots, Arnau Martí, va remarcar "el retrocés sense precedents" que estava vivint Catalunya i "la deriva autoritària i l'arbitrarietat dels tres poders de l'Estat". Davant aquest "atac a les institucions catalanes", Martí va proposar superar aquesta situació "junts". "Perquè les nostres institucions puguin tornar a caminar, haurem de sortir de la nostra zona de confort", va dir.

Tots els grups hi van votar a favor excepte Josep Anglada, de Plataforma Vigatana, que es va abstenir. Anglada va apuntar que tocava "recuperar el seny i formar un govern", després que "el vaixell del full de ruta resultés ser una pastera que ens ha portat a la deriva". "Hem de tornar a la racionalitat", deia Anglada remarcant que feia falta "diàleg" i "regeneració d'actors polítics". "Com que no ens agrada ni l'actitud d'un i dels altres", es va abstenir.El ple de Vic també es va comprometre amb la llibertat d'expressió. Es va presentar una moció, proposada per Capgirem Vic, en suport a Josep Miquel Arenas, Valtònyc. El raper mallorquí està condemnat a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme i injúries greus a la corona espanyola.Sara Blázquez, de Capgirem, remarcava la "retallada dels drets fonamentals" i en aquest cas de la llibertat d'expressió: "és una sentència injusta i desproporcionada". "No volem formar part d'aquest Estat repressor i, per tant, no callarem ni pararem mentre això continuï passant", deia la regidora. També va mostrar la preocupació per "la deriva autoritària de l'Estat espanyol".Des d'ERC-Som Vic, Jaume Colomer expressava l'autocensura que es patia últimament; "una persona ha marxat perquè no se sentia lliure", deia, fent referència a la carta de Marta Rovira. Martí, de Vic Per a Tots, també mostrava la seva preocupació perquè molts artistes "tenen por de mostrar la seva opinió després de la Llei mordassa". "La llibertat d'expressió forma part d'allò que també pot molestar", remarcava el regidor.En aquest mateix sentit, s'expressava la regidora de Cultura, Susagna Roura: "La llibertat d'expressió és un dret fonamental". En aquest sentit va explicar que confirmar que des del Mercat de Música Viva de Vic es programarà Valtònyc i alhora s'està treballant amb el Festival Protesta per posar en marxa una iniciativa sobre la llibertat d'expressió.En aquesta moció, Josep Anglada va ser l'únic que hi va votar en contra. Va remarcar que el seu grup respectava les sentències judicials i que "la llibertat d'expressió també ha de tenir uns límits". "El nostre grup municipal no pot donar suport a una persona que lloa les accions terroristes d'ETA i GRAPO", deia.Pel que fa als dictàmens, el pla va donar llum verda al nou Pla Director de Cooperació Internacional per unanimitat. El regidor de Cooperació, Toni Serrat, va recordar la trajectòria en aquest camp (des del 95) i i que el text aprovat era el tercer pla, que va del 2018 al 2021.Serrat va destacar la col·laboració de 13 entitats de la ciutat, a més de la participació ciutadana. En aqeust sentit va apuntar que les accions s'emmarcaven en tres eixos: educació en valors, construir i reforçar els coneixements mutus; i construcció i defensa dels drets humans. El regidor va apuntar que es tractava d'un pla "ambiciós" que feia un pas més en "la transversalitat".En aquesta mateixa línia, l'equip de govern (PDECat i el regidor no adscrit, Benjamí Dòniga) ha presentat una moció de suport a l'ONG Proactiva Open Arms. Serrat explicava que precisament el pla acabat d'aprovar se centrava "en accions a la mediterrània", on precisament s'ha confiscat un vaixell i hi ha dos membres de l'equip acusats de "tractes vandàlics i de forma clandestina" El text és una proposta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.Tots els grups hi van votar a favor, excepte -un altre cop- Josep Anglada, que hi va votar en contra. El regidor de Plataforma remarcava que el seu grup "és molt reticent a la immigració i il·legal" i es preguntava si aquesta ONG en lloc de salvar vida "estaria alimentant una xarxa il·legal de tràfic de persones". "Tots els rescatats haurien de ser retornats als seus països d'origen", va cloure.Josep Lluís García (ERC) va considerar "trist" que s'hagués de portar en mocions persones que salven vides i se'ls acusa de delinquir. Katia Juncks (Capgirem) denunciava la persecució a l'organització que critica la política migratòria europea: "racista i classista". Arnau Martí (Vic Per a Tots) va remarcar que estaven fent "el que hauria de fer l'Estat" i alhora va demanar més suport i més recursos de les institucions catalanes.El ple també va tirar endavant les bases per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre. Tots els partits hi van votar a favor. D'aquesta manera l'Ajuntament de Vic posa en marxa, per segon any consecutiu, la campanya de concessió d'ajuts a associacions. Tal com explicava el regidor d'Hisenda, Àlvar Solà, es resolen "els detalls tècnics de la primera edició" i es manté el pressupost: 115.600 euros.Es destinen a cinc tipus d'entitats i projectes: de suport a la infància, a l'adolescència, la joventut i famílies en situació de vulnerabilitat social; pobresa i exclusió social; projectes de promoció i protecció de les persones grans, promoció de l'autonomia i atenció a la dependència i projectes i activitats de participació i sensibilització de col·lectius vulnerables.D'altra banda, cal destacar que es va aprovar per unanimitat les bases de suport al programa Reempresa. Segons la regidora de Comerç, Maria Carme Bover, d'aquesta manera "es dona valor a la història del comerç i es facilita la continuïtat del negoci". Amb aquesta aprovació s'impulsa la creació d'una línia de suport al programa Reempresa, per un total de 15.000 euros i de 3.000 euros com a màxim per projecte.Des de Capgirem, Sara Blázquez, va proposar la incorporació d'ajuts per fomentar l'economia social i solidària dins d'aquest programa. La cupaire ho exemplificava: "Que els treballadors d'una empresa puguin organitzar-se en forma de cooperativa, en cas que l'empresa tanqui". Bover ha recollit la petició, tot i que ha apuntat que aquesta opció ja podria estar contemplada en les bases presentades.Entre els dictàmens es va aprovar la bonificació del 95% de la taxa per serveis urbanístics i l'ICIO per les obres d'enderroc i de reforma de la finca del carrer Sant Segimon per a la Fundació Educativa Vedruna. En el cas de l'enderroc es va aprovar amb els vots favorables de tots els partits excepte Capgirem; mentre que en el cas de reforma; Vic per a Tots es va abstenir i Capgirem hi va votar en contra. Arnau Martí va fer "un vot diferenciat" perquè considerava que s'havia d'estudiar la bonificació tenint en compte l'alt cost. En aquest sentit, Marc Barnolas de Capgirem, va apuntar que L'Ajuntament no hi tindria cap guany, però sí "la caixa d'una fundació privada". Per la seva banda, el regidor Solà va explicar que s'hi portaran a terme cicles formatius "d'especial interès per a la ciutat".Cal destacar que el plenari va acabar amb unes paraules de l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, en record del treballador de VicVerd que va perdre la vida en accident laboral el dijous de la setmana passada. Erra va enviar un tot l'escalf i suport a la família, i també els seus companys de feina, ja que "era un referent a l'empresa".