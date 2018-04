Enèsim incompliment de l'Estat amb el desdoblament del tren

El nivell d'inversions previstes a Catalunya en el projecte de pressupostos de l'Estat del 2018 segueix estant per sota del que li pertocaria pel seu pes en la població total , ja que, tot i viure-hi el 16,2% d'habitants, els comptes li reserven el 13,3% de les inversions. En aquest sentit fonts del Departament de Territori destaquen l'oblit de projectes estratègics –l'estació de la Sagrera, Rodalies, el Corredor Mediterrani, entre altres...- però, a més, es preveuen inversions que la realitat desmenteix ja que no hi ha temps material per tal d'executar-les.Pel que fa a Osona, un dels projectes més descuidats -des de fa molt temps- és la línia de tren de Vic, la R3, de l'Hospitalet de Llobregat a Puigcerdà. Enguany el Ministeri havia assegurat que començarien les obres de desdoblament del tram entre Parets del Vallès i la Garriga. Aquest projecte tampoc figura en els pressupostos del 2018. Del tram del Vallès, encara se n'havia parlat; pensar en el desdoblament del tram Aiguafreda-Vic és una utopia.Aquests són els 15 grans incompliments de l'Estat amb les infraestructures de Catalunya.. Des del 2014 només s'han executat 31 milions i adjudicats 104 milions més dels 306 compromesos. És materialment impossible completar aquesta diferència amb el que resta d'any.: els pressupostos preveien que s'hagués començat el 2016 però encara s'ha de definir el projecte. Enguany no es preveu cap partida, un sol milió per al 2019 i, per tant, les obres no començaran abans del 2020.. Es torna a repetir la mateixa dotació per adaptar a ample europeu amb un tercer rail el corredor Vila-seca a Castellbisbal. Enguany es manté la mateixa dotació i la previsió d'acabar l'obra el 2021 (les previsions eren que entrés en funcionament el 2015).. Els pressupostos preveuen 72 milions per implantar l'ample europeu al Corredor Mediterrani fins a Vandellòs. Sembla impossible executar aquesta despesa enguany ja que les obres encara no s'han licitat.. Els pressupostos no preveuen cap partida a la doble via a la línia de Vic al tram entre Parets del Vallès i la Garriga malgrat que el Ministeri havia assegurat repetidament que enguany començarien les obres.. Les obres van estar aturades tot l'any passat (amb una dotació de 23 milions). Enguany s'hi destinen 9 milions i sembla impossible gastar-los ja que l'obra està en procés de rescissió i cal fer un nou projecte compatible amb la nova solució ferroviària.. Els pressupostos preveuen 16,5 milions, però tot apunta que la inversió serà nul·la perquè hi ha un concurs de creditors i no s'ha iniciat cap nou procés d'adjudicació.. Les obres continuen aturades i, malgrat que els pressupostos preveuen 14 milions, difícilment es podran executar si les obres no es reinicien de manera immediata.. Els pressupostos preveuen 9 milions d'euros en diverses actuacions però hores d'ara no hi ha cap obra licitada. L'única activa és el tram Medinyà-Orriols amb un pressupost de 4,3 milions.

10. A-2 al sud de Girona. Les obres de l'enllaç de Vidreres estan aturades des de l'octubre. Enguany hi ha una dotació de 9,8 milions però difícilment es podran gastar si no es reinicien els treballs immediatament.



11. A-27 Valls Montblanc. L’any 2017 es preveia una inversió de 13,2 milions i només es van realitzar treballs topogràfics. Enguany la previsió és de 6,5 milions però el ritme d'execució és molt lent.



12. A-7 Punta La Mora – La Pobla de Montornès. Els pressupostos preveuen 5 milions d'euros però hores d'ara no s’han licitat les obres i sembla difícil poder executar aquesta despesa.



13. N-240 duplicació Lleida – les Borges Blanques. Els pressupostos del 2017 preveien 2 milions que es van executar i enguany 2,5 que, sense obres licitades, poden tornar a no gastar-se.



14. A-14 entre Almenar i la Franja. Situació molt similar a l'N-240. No es van executar la dotació del 2017 (1 milió) i tot apunta que enguany no s'executaran els 2,9 milions previstos perquè les obres no s'han licitat.



15. A-26 Besalú-Cabanelles. Els pressupostos preveuen una inversió de 3,7 milions però difícilment s'executaran perquè les obres no s'han licitat.



- Podeu consultar totes les inversions previstes per l'Estat a Catalunya en aquest document