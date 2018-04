Le Porc Gourmet allarga un mes més el contracte amb Clavial

L'escorxador Le Porc Gourmet ,(Grupo Jorge), a Santa Eugènia de Berga, no ha trencat el contracte amb la cooperativa Clavial aquest mes de març, tal com estava previst. El contracte havia de rescindir el passat mes de febrer, però es va allargar un mes més . Ara, segons fonts de la mateixa empresa, s'està negociant amb l'empresa subcontractada i, de moment, l'acord es prorroga tot el mes d'abril."Sembla que segueixen la tàctica de renovar mensualment", diu l'advocat Toni Iborra, de Càrnies en Lluita, remarcant que "els treballadors estan en la incertesa i amb la por de si els fan fora o no". Clavial és una de les cooperatives que opera a l'escorxador i hi aporta més treballadors. Aquesta cooperativa li facilita al voltant de 600 treballadors a l'empresa. La plataforma de Càrnies en Lluita va denunciar les coaccions per canviar de cooperativa per poder mantenir la feina , però finalment només se n'han formalitzat una trentena. Per tant, els llocs de treball continuen perillant.D'altra banda, Taic també és una de les cooperatives que operava a l'empresa. Tant Clavial com Taic, amb seu a Vic i Terrassa, van haver d'adaptar els seus estatuts per complir la nova Llei de cooperatives catalanes. Això suposa uns canvis en les condicions laborals, que Le Porc Gourmet no accepta i per això vol trencar contracte amb aquestes cooperatives.Fa uns mesos ja va trencar amb Taic i va deixar al carrer -sense previ avís- una trentena de treballadors que no es van voler canviar de cooperativa (una de gallega). Iborra explica que aquests exempleats han rebut una carta en la qual els expliquen que els donaran "feina a un altre lloc, però encara tot està a l'aire".