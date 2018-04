Equips d'atenció primària d'Osona organitzen caminades per celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física

Aquest proper divendres és el Dia Mundial de l'Activitat Física i, per aquest motiu, els equips d'atenció primària d'Osona, de l' Institut Català de la Salut a la Catalunya Central , han organitzat diverses activitats per promoure l'exercici entre la ciutadania.Donen el tret de sortida Vic i Torelló aquest dijous, 5 d'abril. A la capital d'Osona, es farà una caminada oberta a tothom per la zona universitària a les 15.30 h, organitzada juntament amb la UVic i hi col·labora l'Ajuntament de Vic. A Torelló, també es farà una caminada popular a Torelló, de 5 quilòmetres, el mateix dijous. La sortida serà al CAP Torelló, a les 9.15 h. En finalitzar, hi haurà un aperitiu saludable al pavelló.D'altra banda, a Prats de Lluçanès, el divendres 6 d'abril, es farà una caminada i un esmorzar saludable. Se sortirà a les 9 h del CAP Prats de Lluçanès. La caminada serà d'una hora i està pensada per a tothom. A l'arribada hi haurà un esmorzar saludable i una xerrada sobre la importància de l'activitat física. A Roda de Ter, es farà una caminada popular també el divendres. La sortida serà a les 9.15 h davant del CAP i l'itinerari és de dificultat mitjana i té una durada d'entre 1,5 hores i 2 hores, amb un refrigeri saludable per a tots els assistents.La reducció de l'activitat física contribueix a l'aparició de malalties cròniques: malalties cardiovasculars, càncer de còlon, càncer de mama, obesitat i diabetis, entre d'altres. La pràctica d'activitat física millora l'agilitat; ajuda a prevenir el sobrepès i l'obesitat; té un efecte antidepressiu i relaxant; augmenta l'esperança i la qualitat de vida, i ajuda a tenir un bon estat d'ànim, dormir bé, fer bones digestions, mantenir un hàbit intestinal regular, evitar els dolors musculars i articulars, tolerar millor el fred i la calor, millorar l'activitat sexual i a deixar el tabac, l'alcohol i les drogues.