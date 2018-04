La Facultat de Ciències de la Salut de la UVic comença un programa de cooperació amb el Nepal

Marc Gonzàlez i Xavier Palomar Foto: UVic-UCC

La Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC comença una nova línia de cooperació amb el Nepal, juntament amb l'ONG Associació Pont Solidari al Món. Gràcies al conveni signat amb l'entitat, l'estudiant de 4t curs del grau d'Infermeria Marc Gonzàlez i el professor Xavier Palomar aniran properament a l'Aatmiya Community Hospital, situat al poble de Sitalpati, a cinc hores a l'est de Katmandú. Gonzàlez farà una estada de col·laboració de dos mesos a l'hospital i Palomar hi estarà 10 dies donant suport en les tasques assistencials i analitzant la possibilitat de poder ampliar la col·laboració per als altres graus de la Facultat.Tal com explica la UVic, aquest hospital el va obrir la mateixa ONG fa tot just nou mesos i dona assistència als malalts nepalesos de la zona, estabilitzant-los i preparant-los per ser traslladats, si cal, a l'hospital de Katmandú. També fa activitats d'educació per a la salut i campanyes preventives. L'ONG Associació Pont Solidari al Món, fundada el 18 de novembre de 2011, neix amb la voluntat de col·laborar en els projectes que l´ONG CITTA té a Índia i Nepal i amb l´escola Maristas Sagrada Familia de Limpio, a Paraguai. Treballen per l´educació i la salut de pobles amb greus dificultats econòmiques i molt allunyats de les capitals.