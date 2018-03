Tradició, fe i cultura popular: 5 recomanacions per gaudir la Setmana Santa

El Calvari del Via Crucis Vivent de Sant Hilari Sacalm Foto: Sant Hilari Sacalm

La Setmana Santa porta un munt d'activitats arreu dels municipis catalans. Esdeveniments amb el pes de la història i de la tradició, simbolitzats per un gran número de processons, de representacions de la Passió o de caramelles. D'entre tota l'oferta, aquestes són les cinc propostes deper gaudir al màxim de la tradició d'aquests dies.Quan finalitza la missa de Dijous Sant, tocades les nou del vespre, l’interior de l’església de Sant Esteve d’en Bas acull la representació teatral que escenifica l’últim sopar de Jesús amb els apòstols. És La Cena, una representació que es remunta al segle XIV i que l’any 2002 va ser recuperada després de ser prohibida l’any 1920. Una petita joia del teatre religiós popular que es basa en un manuscrit anònim escrit en català antic i versat, i que només dura vint minuts.Els cinc esquelets saltant al to d'un tabal ja són tota una icona de Verges i també de la tradició festiva d'aquests dies. La dansa de la Mort, que és una part més de l'escenificació de la Passió de Jesucrist pels carrers i places del poble, s'encabeix en els actes de la processó tradicional de Dijous Sant i es basa en la coreografia comuna a tota l'Europa occidental durant l'època medieval. Un goig que s'ha de veure almenys un cop a la vida.L'acte amb més valor identitari de la Setmana Santa reusenca, que supera la dimensió purament religiosa. Se celebra el Divendres Sant, tancant els actes del migdia i té com a protagonista la imatge del Sant Crist de la Sang. Com a l'anada, els armats obren la professó, formada per les dues fileres de vestes –tant la canalla com els adults–, amb la bandera al capdavant, la capella del Sant Crist precedint la imatge amb el cant del Vexilla regis, i el Bon i el Mal Lladre a ambdós costats.La Passió d’Olesa va ser la primera guardonada amb la Creu de Sant Jordi, l’any 2002. El reconeixement d'una bella tradició que ha anat passant durant gairebé cinc segles de pares a fills fins a esdevenir un espectacle escènic i ciutadà de primera magnitud. La primera referència escrita és de l’any 1538, en una tradició que amb el pas dels anys ha esdevingut un espectacle teatral impressionant i majestuós, que ha sabut transcendir allò que, en origen, només era vinculat al període de Setmana Santa.Des de fa més de 300 anys a Sant Hilari Sacalm, per Setmana Santa se celebra el Via Crucis Vivent, un espectacle que s'ha convertit en una manifestació popular que atrau milers de persones d’arreu del país. Una de les escenes més emotives, potser la que ha donat més renom a l'esdeveniment, és el Calvari. Amb l’escenari situat als afores de la població, la interpretació dels soldats romans i l'excel·lent il·luminació i acústica captiven any rere any els espectadors.