VÍDEO «Ens en sortirem»: l'èpic homenatge d'Obeses a l'1-O que ha emocionat Puigdemont

LLETRA

Fills de les estrelles

El 20 d'abril se'n farà el concert de presentació a la Sala Barts de Barcelona, emmarcat en la programació del Guitar BCN 2018. Obeses va treure el seu primer disc Obesisme Il·lustrat el 2011; Zel, el 2013; Monstres i princeses, el 2015; i el darrer disc amb l'enregistrament del musical Verdaguer: Ombres i maduixes, aquest 2017.Ens en sortirem,malgrat que sembli que, de fet, ningú ens entén.Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament,m’has de creure si et dic que ens en sortirem.Saps prou bé que aquella nit vam ser els amos del carrer.Saps prou bé que el que vam viure mai ningú ho podrà desfer.Quan el sol va despuntarja érem més d’un centenaramb les cares plenes d’un somriure clar.Vam escriure un nou destí,els que vam ser-hi vam ser herois,vam ser heroïnes, vam ser història sense fi.Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amarg,i saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg.L’esperança dins dels ullsper saltar tots els esculls,quan la causa és noble cal salvar l’orgull.I per fi ens vam alçar,els que hi vam ser hi tornaríemmil vegades per tornar-los a guanyar.Ens en sortirem…Saps prou bé que un segador, si no és al sac, no diu mai blat.Saps prou bé que no serà un camí planer però l’hem somiat.Junts vam ser milions de crits,dels porucs i els atrevits,ressonant fins a tocar-ho amb els dits.Va ser un dia pel record,per tots aquells que el temps va vènceri no ho van veure però que hi van deixar el seu cor.Ens en sortirem…M’has de creure si et dic que ens en sortirem.@ Obeses@ Música Global